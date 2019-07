Alboraia arreplega les queixes dels hostalers davant l’alarma injustificada en les zones de platja

Connect on Linked in

El Consistori desmenteix l’alerta sanitària per casos de gastroenteritis.

En les platges d’Alboraia els hostalers es queixen del tracte que s’està donant a les notícies entorn de les platges a causa dels tancaments puntuals que han patit. S’aprofita la circumstància per altres col·lectius per a reivindicar assumptes que gens tenen a veure amb les platges i els seus serveis turístics i se senten perjudicats.

Després de consultar als centres de salut de la localitat, l’Ajuntament d’Alboraia confirma que en cap moment s’han tingut problemes d’augment de casos per gastroenteritis, ni per cap altra malaltia en els centres de salut, així com tampoc existeixen problemes de falta de personal mèdic.

La Policia Local adverteix que la presència de caravanes en la zona de les platges no pressuposa cap assentament i estan totes controlades.



Les platges estan molt vigilades i si apareix algun problema es tancarien immediatament per a prevenir qualsevol incidència en la població.

Per tant es pot assegurar al municipi que no existeix risc mentre no onege la bandera roja que avisa la prohibició del bany per causes diverses.