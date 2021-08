Alboraia bonificarà fins al 50% de l’IBI a empreses i particulars que instal·len panells fotovoltaics

Connect on Linked in

El Ple Municipal acorda també utilitzar part del romanent de tresoreria per a millores en el municipi i pagar factures antigues i ha declarat festiu local el dia de Peixets

L’Ajuntament d’Alboraia ha modificat l’ordenança de l’IBI per a incloure una bonificació que podria arribar al 50% sobre l’impost durant diversos anys a aquelles empreses i persones particulars que instal·len panells fotovoltaics per a autoconsum i generació d’energia neta. La proposta, que ha tirat avant per unanimitat, pretén fomentar en els veïns i veïnes del municipi l’ús d’energia renovable, col·laborant en la reducció de les emissions CO2 i de la ‘Huella de Carbono’, de la qual el Consistori ha rebut recentment el segell ‘Calculo’, així com ajudar els usuaris a rebaixar la seua factura de llum elèctrica. Aquesta bonificació se suma, a més, a les ajudes que atorga la Generalitat Valenciana, entre altres.

Amb el suport de tots els grups polítics i l’abstenció de VOX, es va aprovar usar el romanent positiu de tresoreria de 791.000,74 euros per a escometre una sèrie d’inversions en la localitat previstes en anteriors exercicis i que, a causa de la COVID-19 i altres ajustos pressupostaris, encara no s’havien pogut abordar. D’aquesta manera, es durà a terme el clos de la pista esportiva existent en Port Saplaya i es preveu iniciar la construcció de l’àrea esportiva i recreativa intergeneracional en el mateix nucli urbà, acordada amb els veïns i veïnes en la sectorial de participació ciutadana. El primer que es construirà és una nova pista de tennis. A més es renovaran alguns fanals de l’enllumenat públic dels passejos marítims de Port Saplaya i La Patacona, s’adequarà el Teatre l’Agrícola a les necessitats d’accessibilitat, es reformarà l’Espai Jove i es prorrogarà el lloguer de la carpa del punt de vacunació massiva, entre altres actuacions.

PSOE, Izquierda Unida, Partido Popular i Ciudadanos van aprovar també, amb l’abstenció de Compromís i VOX, pagar factures anteriors a 2010 pendents i factures xicotetes de final de l’any passat que van entrar ja fora del termini de tancament, però els imports del qual estan degudament justificats en tots dos casos.

Per unanimitat, es van declarar festius locals el 25 d’abril, Sant Vicent Ferrer, i el 6 de juny, dia dels Peixets, de 2022. Aquest últim en substitució del 10 de juliol, San Cristòfol, patró d’Alboraia, que caurà en diumenge. Finalment, els contractes del servei de neteja i manteniment de zones verdes i el de platges i desembocadures, adjudicat a Ingeniería y Diseños Técnicos S. A. U. i el de neteja d’edificis municipals, adjudicat a SELESA – Servicios de Levante S.A., es van prorrogar 9 mesos més per a garantir la continuïtat de la prestació fins que comence l’execució dels nous contractes, aprovats en anteriors sessions plenàries.

L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, va tornar a donar compte de diversos assumptes al Ple, en compliment del seu compromís de transparència. Entre altres assumptes va informar que el Pla Resistir d’Alboraia ja ha transferit els 323.352,72€ euros de l’annex 1 i s’està finalitzant el pagament complet de l’annex 2 per 283.242,24€ euros. Queda un romanent de 244.521,04€ euros, que seran repartits entre tots els sol·licitants de tots dos annexos. També va informar de l’adhesió al conveni del Ministeri de Drets Socials i l’Agenda 2030 i la Generalitat Valenciana per a la implantació del programa SIUS, el sistema d’informació d’usuaris de Serveis Socials, i va atendre els precs i preguntes habituals per a finalitzar la sessió.