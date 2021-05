Alboraia busca executar diversos projectes amb els fons europeus

Les reunions entre l’Ajuntament i la Generalitat pretenen impulsar millores en diversos punts del municipi

L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, s’ha reunit en el Palau de la Generalitat amb el Director General de Coordinació i Acció de Govern de la Generalitat Valenciana, Juan Ángel Poyatos, per a tractar els possibles projectes de recuperació finançables amb fons europeus en els quals Alboraia té interés.



Alboraia pretén continuar modernitzant el polígon de la Mar i aconseguir ajuda per a rehabilitar barris com el centre històric o Port Saplaya. Un altre dels objectius és modernitzar també l’administració o incentivar i introduir l’autoconsum en habitatges i indústries.



La millora del transport públic, l’eficiència energètica tant de vies públiques com d’edificis públics compten ja amb projectes parcials en desenvolupament a Alboraia, així com la millora d’entorns naturals, amb el projecte del parc agrari de *Peixets. El municipi també es planteja un ambiciós projecte de recuperació del polígon de la Patacona amb una proposta de barri ecològic, residencial i terciari, que conserve els emblemàtics cellers i dot de millors

serveis al barri.



Després de dur a terme els seus plans d’Igualtat, de recuperació de l’horta, d’accessibilitat, de mobilitat sostenible o de turisme intel·ligent, entre altres, la localitat continua treballant també en la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana amb l’objectiu de dotar-se d’un enfocament global que el conduïsca al compliment dels objectius marcats en l’agenda 2030 i el Pacte d’Alcaldes i espera que els projectes europeus i els fons de recuperació donen un important impuls a les millores plantejades com a imprescindibles per al futur d’Alboraia.