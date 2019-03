Alboraia celebra amb èxit les seues primeres Jornades sobre Coeducació

Print This Post

Alboraia va acollir els passats 22 i 23 de març les seues primeres Jornades sobre Coeducació i Patis Coeducatius. Durant l’esdeveniment, l’Auditori Municipal va acollir diverses activitats i taules redones, dirigides a professorat d’escoles públiques i privades, que van versar sobre la coeducació, és a dir, l’educació en valors democràtics, igualitaris i lliure d’estereotips.

Amb l’objectiu d’oferir ferramentes per a detectar i prevenir comportaments desiguals i discriminatoris, les jornades van tractar des del marc teòric de la coeducació fins a la seua aplicació per a prevenir violències masclistes, promocionar la igualtat d’oportunitats, a més de l’ocupació de l’espai per part de xiquets i xiquetes en les aules i els patis.

L’esdeveniment el va organitzar l’Ajuntament d’Alboraia junt amb el Centre de Formació del Professorat (CEFIRE) de Sagunt.