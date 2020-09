Alboraia celebra el VII concurs de pintura ‘Pinta al Carrer’

Connect on Linked in

Alcoi, Barcelona, Ontinyent, Almansa i Xàtiva, els triomfadors del concurs.

La setena edició del ja afermat concurs de pintura ‘Pinta al Carrer’, es va celebrar diumenge passat 20 de setembre a la platja de la Patacona envoltat d’un entorn que donava peu als bons traços.

El concurs va durar tot el dia i en finalitzar, es van presentar un total de 55 obres de gran qualitat. El lliurament de premis la va realitzar l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, al costat de membres de la corporació municipal al costat de l’edifici singular de la Patacona.

El primer premi va ser per a David Escarabajal d’Alcoi, el segon per a José Manuel Aznar Díaz de Barcelona, el tercer per a Blai Tomás Ibáñez d’Ontinyent, el quart per a José Luís Angulo Crossa d’Almansa i el cinqué per a Miguel Soro García de Xàtiva.