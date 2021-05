Alboraia celebra la Festa del Miracle dels Peixets

L’Ajuntament d’Alboraia proposa activitats culturals en línia per a festejar la tradicional festa del Miracle dels Peixets

A causa de la situació actual de la pandèmia de la Covid-19 i amb la intenció de celebrar aquesta festa popular de la localitat d’una forma segura, des de la regidoria de Festes s’han proposat diferents activitats amb la intenció d’animar a la població a participar durant aquest cap de setmana en la celebració d’aquesta festivitat.

Les activitats conviden que els veïns i veïnes del municipi realitzen diversos jocs per Alboraia, el primer tracta de buscar i fer-se fotografies amb monuments i escultures de la localitat on apareguen els tres peixos protagonistes del Miracle. El Consistori ofereix com a pistes unes localitzacions; el mateix Ajuntament, l’Església Parroquial, el Barranc del Carraixet i com no, l’ermita dels Peixets.

D’altra banda, en la web municipal es podrà descarregar una làmina per a acolorir i decorar on els més xicotets i xicotetes de casa podran posar tota la seua creativitat en marxa.

Així mateix, des del Consistori també s’incentiva la gastronomia popular d’aquesta festa, convidant a les veïnes i veïns a que envien fotografies de la tradicional paella de Peixets i també d’un got d’orxata amb tres fartons, un per cada peix.

Tant les fotografies com les làmines de dibuix, es podran enviar al correu: periodicalboraia@gmail.com per a la seua publicació en un àlbum virtual en Flickr.

Per a finalitzar la festa, el dilluns 24 de maig, Dia oficial de la Festa del Miracle dels Peixets, la parròquia Asumpció de la Nostra Senyora oficiarà una missa presencial a les 20.00 hores a l’església, amb aforament reduït.