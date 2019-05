Alboraia celebra l’últim Ple de la legislatura

El Ple Ordinari del 20 de maig de 2019 d’Alboraia, últim de la legislatura actual, va voler acomiadar afectuosament al personal que va treballar durant anys en el Centre de Planificació Familiar de Racó de Sant Llorens on ara se situa el Punt d’Atenció Continuada (PAC) d’Alboraia.



Alboraia va ser pionera en aquest servei que posteriorment es va estendre a altres zones de la Comunitat després de l’assumpció de competències de salut per part de la Generalitat Valenciana. Recentment s’han traslladat Centre de Salut d’Alfauir on continuen prestant servei a Alboraia, Benimaclet, Tabernes i Almassera. Així, la sexòloga Antonia Moreno, el ginecòleg Jose Vicente Silvestre, la infermera Amparo Ortí i l’auxiliar administrativa Yolanda Nadal, rebran un certificat del Ple on es posa de manifest l’agraïment per la seua labor en Racó de Sant Llorens.



Així mateix, l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, va agrair a tots els grups el treball realitzat durant els últims quatre anys, i va entregar a cada regidor i regidora una còpia de la carta fundacional d’Alboraia, a més de valorar els principis integradors i d’equitat per a una convivència sana i respectuosa. A més, va destacar que la col·laboració de tots i totes és la que aconsegueix una governança justa i eficaç, sempre en benefici del poble.



Durant la part resolutiva, el ple ordinari va aprovar per unanimitat el Reglament del Consell de Participació Ciutadana i l’inici de l’expedient de Segregació que permetrà l’adhesió al terme municipal d’Alboraia del pavelló esportiu, la piscina municipal i els camps de futbol, actualment situats en terme municipal de Valencia. A més, es va aprovar la pròrroga del contracte de servei de manteniment de jardins i neteja de platges, i finalment es va aprovar l’adhesió d’Alboraia al Consell de l’Horta de València.



Quant a l’apartat de mocions, es va fer institucional la petició de regular la prohibició dels jocs de pilota als carrers del municipi, inclòs un apartat que permeta el joc amb pilotes de goma-escuma que no resulten sorollosos ni danyen a les persones. D’altra banda, es va aprovar per unanimitat una moció de l’AMPA de l’IES La Patacona que reclama que s’estudie de nou la comunicació entre el poble i la Patacona a través del Camí Fondo.



