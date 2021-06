Alboraia certifica un any més la qualitat de les seues platges amb la bandera Qualitur 2021 de Turisme Comunitat Valenciana

Print This Post

La Patacona i Port Saplaya renoven el distintiu que certifica la qualitat dels seus equipaments, del medi ambient i la seua accessibilitat

Turisme Comunitat Valenciana ha concedit la bandera Qualitur 2021 a Alboraia, el distintiu que certifica la qualitat dels equipaments, la qualitat del medi ambient i l’accessibilitat de les platges del municipi. D’aquesta manera, La Patacona i Port Saplaya aconsegueixen el distintiu un any més gràcies a la labor que es realitza des de la regidoria de Turisme, Platges i Medi Ambient que encapçala Raquel Casares.

La localitat ha rebut la bandera en un acte que ha tingut lloc a la platja nord de la Pobla de Farnals i al qual han acudit Francesc Colomer, secretari autonòmic de Turisme; Herick Campos, director general de Turisme; Jordi Mayor, diputat de Turisme, i Miguel Chavarría, alcalde d’Alboraia, al costat de la citada regidora.

Alboraia és, així, un dels 16 municipis de la província de València que han aconseguit la bandera Qualitur 2021, un reconeixement que a escala autonòmica només han aconseguit 177 platges de 36 localitats. Per aquest motiu, la regidora Raquel Casares el considera “tot un reconeixement a una qualitat certificada amb la qual podem promocionar encara més el servei que oferim a Alboraia amb les nostres platges” a la qual esperen sumar, afig, l’ISO 14:001 pel medi ambient, la marca Q de Qualitat Turística i la de les Tourist Info que atorga l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola i les auditories de la qual es realitzaran durant les pròximes setmanes.

L’alcalde, Miguel Chavarría, ha destacat la renovació de les banderes Qualitur com una peça més en l’engranatge de la concepció d’Alboraia com a Destinació Turística Intel·ligent, una gestió turística que busca orientar el municipi al desenvolupament sostenible, la seua accessibilitat i la millora de la qualitat tant de la visita com de la vida de les persones residents.