Alboraia condemna l’assassinat per violència masclista d’una dona a Sagunt

La Corporació Municipal, personal de l’Ajuntament d’Alboraia i veïnes i veïns del municipi s’han concentrat a les portes del consistori per a condemnar l’assassinat de la dona assassinada a Sagunt a les mans de la seua exparella. L’alcalde de la localitat, Miguel Chavarría, ha lamentat en nom d’Alboraia l’assassinat abans del minut de silenci que s’ha guardat en memòria de la víctima i ha recordat que un dels compromisos de les administracions públiques “és lluitar contra aquesta xacra”.

Es tracta del nové assassinat per violència masclista en 2021 i el número 1.087 des de 2003, any en què van començar a registrar-se aquestes estadístiques. Es recorda que el telèfon 016 atén les víctimes de violència masclista les 24 hores del dia i en 51 idiomes i que no deixa rastre en la factura, encara que cal esborrar-la del registre de trucades del telèfon mòbil.