Alboraia continua reforçant els tractaments contra insectes i rates

Les campanyes de tractaments contra rates, mosquits i paneroles dutes a terme per l’Ajuntament d’Alboraia durant tot l’any, s’han reforçat en tota la localitat, a causa de l’augment de la presència d’aquestes plagues a l’estiu.



Durant tot l’any es realitzen les actuacions ordinàries mensualment per a paneroles i ratolins, i setmanalment contra mosquits, mitjançant l’empresa de control i prevenció de plagues Anticimex.



Des de l’aplicació Línia Verda, es reben les queixes sobre aquesta problemàtica, que es resolen amb la reiteració dels tractaments en els punts concrets.



Les pluges acumulades durant aquest any, la calor o les obres, poden ser factors que facen tindre una major presència i moviment dels insectes i rates.



Per això, l’Ajuntament d’Alboraia porta des d’abril reforçant encara més les campanyes contra aquestes plagues. Ara mateix es realitzen dues actuacions de reforç cada setmana, fent un total de 8 actuacions extraordinàries de reforç, amb la finalitat de reduir al mínim possible la presència d’aquestes plagues.