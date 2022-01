Alboraia envia les seues al·legacions al projecte de traçats de l’AVE i el túnel passant

Connect on Linked in

Des de l’ajuntament es reclamen alternatives que eviten perjudicis per als municipis i l’horta

Alboraia ha enviat les seues al·legacions al projecte de traçats de l’AVE i el túnel passant que ha exposat a consulta pública el Ministeri. En la Sectorial de Participació Ciutadana de la Regidoria d’Urbanisme s’han analitzat cadascuna de les variants i posteriorment, els tècnics municipals han exposat en les al·legacions els perjudicis que li pot causar al municipi cadascuna d’elles.

Des de l’ajuntament assenyalen que “en cap de les opcions apareix el més mínim servei al municipi que pateix una vegada i una altra l’ocupació del seu terme d’horta protegida amb aquesta mena d’infraestructures, tant ferroviàries com viàries”.

L’alcalde d’Alboraia declara que ha reiterat en diverses ocasions que “les millores en infraestructures de mobilitat, a les quals sempre hem presentat alternatives, haurien de tindre en compte les necessitats dels municipis que travessen i evitar els greus perjudicis que ens causen. Alboraia ha renunciat fins i tot a dotacions bàsiques, com són els centres educatius que necessita, un parc públic del qual manca per complet o habitatges protegits de les quals també manca, en favor d’una extrema protecció de la seua horta i, no obstant això, aquestes infraestructures obvien aquesta protecció i no milloren en res la mobilitat sostenible del nostre poble o la contaminació acústica que ja pateix”.

Amb aquests projectes, com l’AVE o una nova plataforma per a rodalies i mercaderies, Alboraia i la resta de la comarca, incrementarien la seua contaminació acústica al costat dels nuclis urbans i veuria ocupada la seua horta de màxima protecció per infraestructures que haurien d’orientar-se a eliminar barreres i contaminació i fer veritablement sostenible la futura mobilitat.

La tecnologia permet hui dia un soterrament integral de les vies existents i les noves, i des del consistori opinen que les inversions en aquest sentit serien molt més eficients i eficaces per a aconseguir els objectius que es pretenen, els quals queden aombrats, i fins i tot anul·lats, pels greus perjudicis que causen a tots els pobles de les comarques que travessen en superfície.

Juntament amb les al·legacions preparades pels tècnics municipals, s’han presentat totes aquelles que han volgut enviar els grups polítics i les associacions que formen part de la Sectorial de Participació Ciutadana de la Regidoria d’Urbanisme.