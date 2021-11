Alboraia es concentra en rebuig de la violència contra les dones amb motiu del 25N

Connect on Linked in

La campanya d’igualtat ‘Alboraia està amb tu. NO estàs sola’ ha comptat amb la col·laboració de nombrosos centres educatius, associacions i col·lectius del municipi

Una gran quantitat de persones s’han reunit enfront de l’Ajuntament d’Alboraia per a expressar la seua repulsa i rebuig a la violència contra la dona amb motiu del 25N, el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona. A l’acte institucional han acudit l’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Alboraia, membres de la Corporació Municipal, diverses associacions i col·lectius del municipi, centres educatius i veïnes i veïns.

Durant la concentració, la regidora d’Igualtat, Zeudy Estal, ha realitzat la lectura del manifest amb el qual el Consistori s’ha adherit a la Declaració Institucional de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. En ella, ha recordat les polítiques que es realitzen des de l’entitat pública per a combatre aquesta problemàtica social i s’ha posat de manifest que els números que recull l’estadística oficial des de l’any 2003 “no són xifres. Són persones”.

L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, ha agraït l’assistència a les persones presents i ha destacat la presència d’alumnat dels centres educatius. En paraules del primer edil: “és vital la implicació de les persones més joves que s’estan formant, ja que la manera més important de combatre aquesta problemàtica social és des de l’àmbit educatiu”.

Aquest sector de l’educació, format pels centres Don José Lluch, Santa María Marianistas, Ausiàs March i CEIP La Patacona, ha participat, a més, en un exercici de dibuix de conscienciació sobre la dona i la violència contra ella, el resultat de la qual ha sigut penjat en un mural que ha preparat l’Ajuntament d’Alboraia. El consistori, per part seua, els ha entregat un certificat com a agraïment simbòlic.

‘Alboraia està amb tu. NO estàs sola’

Aquesta concentració ha format part de la campanya impulsada per la regidoria d’Igualtat ‘Alboraia està amb tu. NO estàs sola’, que ha funcionat de manera transversal implicant també les regidories de Joventut (Zeudy Estal), Cultura (Manuel Andreu), Educació (Ismael Rubio) i Comerç i Seguretat Ciutadana (Sebastián Torres).

Baix aquesta iniciativa, s’han estat duent a terme durant tot el mes de novembre activitats com un curs de defensa personal femenina impartit per la Policia Local d’Alboraia, l’exposició ‘Estesa de Dol’ de Lila Do Mar o un taller d’elaboració de samarretes serigrafiades i un concurs fotogràfic dirigit a les persones joves. A més, s’han repartit borses baix el lema ‘Comerços d’Alboraia contra la Violència de Gènere’, finançada per la Diputació de València, màscares morades i tríptics informatius en un espai tan concorregut com el Mercat Municipal

L’Ajuntament d’Alboraia també va organitzar una manifestació contra la violència de gènere que va recórrer el 24 de novembre els carrers de la localitat en col·laboració amb diversos col·lectius: Associació de Veïns Palmaret, Associació d’alumnes i alumnes de l’Escola de Persones Adultes d’Alboraia, Associació feminista mixta Cercle Feminista, el col·lectiu Dones Feministes d’Alboraia, Rosella, Sembrant Camins, l’Associació de mestresses de casa Tyrius i Voluntaris de la Mar.