Alboraia fa un balanç positiu de la seguretat de la seua temporada de bany 2021

La Policia Local, Protecció Civil i el Servei de Socorrisme i Salvament Marítim han realitzat una gran quantitat d’actuacions durant els mesos d’estiu

L’Ajuntament d’Alboraia ha detallat les conclusions de la temporada de bany 2021, que comprén des de maig fins a setembre, en matèria de seguretat. El balanç comprén les actuacions coordinades de la Policia Local, Protecció Civil i el servei de Socorrisme i Salvament Marítim, que conformen la regidoria de Seguretat Ciutadana que encapçala Sebastián Torres.

De l’informe es desprén que les patrulles de la Policia Local que presten servei específic en vigilància de platges han realitzat denúncies sobre decomisos o consum de drogues (15), de begudes alcohòliques en la via pública (15), de venda ambulant a les platges (21), per pertorbar la convivència ciutadana (18), ocupar la via pública (5) o pescar fora de la zona i l’horari determinats en l’ordenança municipal (12). Altres actuacions han sigut d’aparcacotxes (29), trastos domèstics en la via pública (2) o excés d’horari dels establiments (3).

En aquest sentit, la col·laboració ciutadana ha sigut clau per a aconseguir una intervenció adequada en diferents casos. D’aquesta manera, la Policia Local ha atés 695 avisos rebuts pel veïnat que requerien presència policial, relacionades amb queixes per soroll (85), aparcacotxes o els anomenats ‘gorrillas’ (75) i altres tasques sobre abocaments, recuperació d’objectes, robatoris, etc., a més d’atendre 5 casos de pèrdua de menors (una labor facilitada gràcies a la iniciativa preventiva de polseres identificatives que cada any es posa en marxa) o 44 accidents de trànsit.

Els agents també han confiscat 887 efectes (beguda, polseres, gorres, etc.), fruit de la venda ambulant il·legal. D’altra banda, durant la temporada de bany 2021, s’han tramitat 7.408 denúncies: 4.822 pertanyents a l’ORA, habilitada per a facilitar el flux de disponibilitat de places d’aparcament en primera línia de platja, i 2.586 per infraccions per la Policia Local.

Una de les característiques de les platges d’Alboraia és el bany adaptat, per al qual el Servei de Socorrisme i Salvament Marítim ha prestat 98 serveis a través dels dos vehicles ‘anfibuggys’ i les crosses amfíbies. Aquest equip també ha atés 874 incidències, com 301 picades marines, 152 ferides i contusions, 40 esquinços i torçades, 30 trasllats d’ambulància, 35 cremades, 25 insolacions, 12 talls de digestió, 12 rescats per socorristes i 4 rescats amb embarcació, entre altres assistències.

Destinació turística segura

L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, ha valorat de manera positiva el balanç, destacant l’esforç que des del consistori es realitza cada any en matèria de seguretat: “El nostre objectiu és millorar cada any i oferir una bona qualitat de vida per als nostres veïns i veïnes i donar una experiència turística impecable a les persones que ens visiten”. El primer edil recorda que l’Ajuntament ha disposat de tots els recursos “per a convertir Alboraia en una destinació turística segura amb atractius com la seguretat a les nostres platges, la nostra gastronomia que ens converteix en bressol de l’orxata, el nostre variat teixit de comerç local, la particularitat de cada nucli urbà i l’horta”.

Per a la temporada de bany 2021, l’Ajuntament d’Alboraia ha comptat amb passarel·les més amples i accessibles en alguns punts de les platges, una línia d’abalisament al costat de l’espigó de Port Saplaya per a evitar que les persones banyistes s’endinsen en zones amb corrents perillosos, un reforç de 12 persones de plantilla d’Egusa per a reforçar la neteja a les platges i passejos marítims, 18 informadors covid i una plantilla de 22 socorristes, 4 patrons d’embarcació, una persona al comandament de la coordinació, una ambulància, dues embarcacions i dos pick-up tot terreny. La Policia Local, a més, ha incorporat dues m