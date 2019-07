Alboraia festeja al seu patró en el dia de Sant Cristòfol

Print This Post

Els veïns i veïnes d’Alboraia van celebrar el passat 10 de juliol la festivitat de Sant Cristòfol, patró de la localitat.

Diversos esdeveniments van tindre lloc al llarg del dia gran d’Alboraia.



Els carrers van despertar a les 8 del matí al ritme de la ‘despertà’ organitzada pel grup de ‘dolçaines’ i percussió de la Societat Musical d’Alboraia. Posteriorment, l’Església Parroquial de l’Assumpció de la Mare de Déu va acollir la tradicional missa en honor de Sant Cristòfol. Allí va estar present l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, qui va assistir acompanyat per la corporació municipal. Una vegada finalitzada l’eucaristia, va tindre lloc, com cada any, la benedicció de vehicles.



A la vesprada, a les 20 hores, l’“entrà” de la Murta va donar pas a la processó de Sant Cristòfol, que va recórrer el nucli urbà del municipi, que va finalitzar al carrer Cervantes amb un espectacle de focs artificials a càrrec de la pirotècnia Europlà.