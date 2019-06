Alboraia guarda tres minuts de silenci per la dona assassinada a Port Saplaya

Connect on Linked in

El Consistori ha decretat dos dies, 11 i 12 de juny, de dol oficial



Integrants de l’Ajuntament d’Alboraia i ciutadania de la localitat s’han reunit aquest dimarts 11 de juny davant del Consistori per a condemnar el recent assassinat d’una veïna de Port Saplaya, amb el qual ja es compten més de 1000 assassinats de dones en territori espanyol des de 2003.



A les 12 del migdia, s’ha procedit a la lectura d’un manifest per part de l’alcalde en funcions, Miguel Chavarría, en el qual s’ha condemnat la violència masclista i s’ha destacat la necessitat de conscienciar a la joventut per a ser el motor del canvi, així com informar sobre les desigualtats que tantes vides posen en perill. Així mateix, s’ha fet una anomenada a les institucions per a fer possible un canvi real en l’educació, que és la base del futur de la societat, tenint com a eix transversal la igualtat de gènere i la llibertat.



Després de la lectura del manifest, s’han guardat tres minuts de silenci en homenatge a la dona assassinada en Port Saplaya i a totes les dones víctimes mortals de la violència masclista.