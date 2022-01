Alboraia i Tavernes Blanques connecten al seu veïnat amb un pas de vianants en la carretera CV-311 que uneix totes dues localitats

Connect on Linked in

Les obres van començar el 10 de gener i habilitaran una vorera i il·luminació per a millorar la seguretat dels veïns i veïnes

La carretera CV-311 que uneix els municipis d’Alboraia i Tavernes Blanques comptarà pròximament amb un pas per a vianants que connecte els dos nuclis urbans. Les obres van començar el passat 10 de gener i construiran una vorera i il·luminació en el costat de la gasolinera.

L’actuació es produeix després que la ciutat de València acceptara el projecte d’urbanització de la vorera, ja que ni Alboraia ni Tavernes Blanques posseeixen competències per a actuar en la zona abordada. Per a això, l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, i l’alcaldessa de Tavernes Blanques, Mari Carmen Marco, van sol·licitar en diverses ocasions la licitació de l’obra “per a millorar la seguretat dels nostres veïns i veïnes i evitar que hagen de moure’s entre els dos termes municipals per la carretera, amb el perill que això comporta”, tal com explica el primer edil d’Alboraia.

Tant Chavarría com Marco ja han anunciat que continuaran sol·licitant, reclamant i proposant millores de connexió entre els pobles veïns després d’aquesta actuació de caràcter urgent, com, per exemple, la posible construcció d’un carril bici que, de nou, haurà de ser acceptat per la ciutat de València.