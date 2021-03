Alboraia identifica a un gos censat a Xàtiva a partir d’una mostra de femta recollida a la platja quan la ciutat xativina va estar confinada

Connect on Linked in

La casuística de la pandèmia de la Covid-19 combinada amb la possibilitat d’identificar als propietaris de gossos a partir de la informació de l’ADN caní porta una història que relaciona a Alboraia amb Xàtiva. I ho fa quan la ciutat xativina va estar confinada, a partir d’una mostra de femta recollida per la policia local del municipi de l’Horta Nord durant el mes de gener que ha llançat uns resultats inesperats. Per a sorpresa de la policia local, el gos identificat pertanyia a un veí de Xàtiva, coincidint amb els dies que la capital de La Costera va estar confinada per l’alta incidència del coronavirus entre els seus veïns.



Una informació que ha transcendit hui després d’acarar la informació genètica de l’animal amb la qual té registrada Alboraia a partir de l’ADN caní. Un servei que també utilitza Xàtiva, per la qual cosa en creuar les dades han determinat que la sanció imposada al seu propietari s’haurà de gravar al veí de la ciutat xativina. En aquest sentit, Manuel Dueñas, regidor de Transició Ecològica i Coordinació de serveis en la Via Pública, explica que “aquesta anècdota no implica necessàriament una irregularitat per part del veí de Xàtiva, per estar confinada en les dates de recollida de la mostra, però sí que constata la utilitat del servei d’identificació a partir de la informació genètica creuada de les mascotes registrades”.



Utilitat preventiva i dissuasiva

En aquest sentit, l’edil subratlla que aquesta identificació, “més que un interés sancionador té una utilitat preventiva, per a evitar maltracte animal i casos d’abandó, així com dissuasiva, per a aconseguir que els veïns i veïnes del municipi eviten deixar la femta de les seues mascotes al carrer”.



El servei de registre genètic que brinda l’empresa ADN Caní als consistoris d’aquestes dues ciutats complementa a la informació del microxip i permet, com en aquest cas, creuar dades de diferents municipis, tant per a rastrejar femta, sancionar als infractors i localitzar a presumptes maltractadors d’animals.



Reducció del 80% de femta en la via pública

Com Alboraia, un total de 24 ciutats d’Espanya ja han implementat l’ADN Caní amb vista a erradicar la femta als seus carrers, aconseguint una reducció de fins al 80% de caques de gos en les vies. “La clau resideix en què aquesta eina, basada en la biologia molecular veterinària, permet crear un cens caní i identificar mitjançant un senzill anàlisi a les persones que no recullen els excrements de les seues mascotes”, explica Enrique Perigüell, CEO de l’empresa que ofereix el servei.



Percepció de brutícia a les ciutats

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) realitza cada quatre anys un estudi sobre neteja urbana, el qual es basa en més de 5.000 respostes ciutadanes i contempla totes les capitals de província, així com 10 municipis més. D’acord amb les últimes edicions, realitzades en 2015 i en 2019 respectivament, la femta canina són el factor més influent en la percepció de les ciutats com un lloc brut, per davant de pintades, absència de contenidors o existència de punts negres.



Amb tot, “malgrat els grans esforços en campanyes de conscienciació duts a terme pels ajuntaments, continua proliferant l’acció incívica de deixar femta de gossos, la qual cosa minva la salubritat als carrers i requereix una solució”, conclou Enrique Perigüell, CEO d’aquest sistema pioner a Europa.