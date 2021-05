Alboraia inicia el seu primer dia de vacunació massiva en la Ciutat de l’Esport

Print This Post

L’alcalde d’Alboraia ha visitat les instal·lacions per a veure com transcorre la primera jornada

La ciutadania d’Alboraia ha començat hui a vacunar-se en el frontó cobert de la Ciutat de l’Esport. La jornada està transcorrent amb total normalitat gràcies a una organització que ha permés que no hi haja hagut cap cua ni incident per ara.

L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría Díaz, ha visitat hui les instal·lacions per a comprovar el transcurs de la primera jornada de vacunació massiva en el municipi. L’alcalde ha volgut “agrair a totes les persones que estan treballant i col·laborant perquè la immunització siga un èxit, i també a totes aquelles que ja han rebut la seua dosi.”

En aquesta primera jornada de hui s’estan administrant dosi de la vacuna Pfizer. El frontó cobert de la Ciutat de l’Esport és el centre d’immunització que ha disposat l’Ajuntament en coordinació amb la Policia Local, Protecció Civil, la Brigada, els Centres de Salut i el servei d’esports.

S’han habilitat cadires, taules, neveres, instal·lacions elèctriques i carpes, així com un espai postvacuna en una carpa exterior, on les persones han d’esperar els 15 minuts reglamentaris d’observació davant possibles reaccions després de la injecció.

L’accés al punt de vacunació es realitza per la porta corredissa del carrer Tribunal de les Aigües i l’eixida, per la del pàrquing que està al seu costat. Totes dues situades en la part del carrer que mira a Tavernes Blanques.