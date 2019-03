Alboraia inicia la VII edició de la Ruta de la Tapa Alboraia Urban-Platja

Connect on Linked in

Les tapes es podran degustar del 5 al 7 i del 12 al 14 d’abril en els establiments participants

Alboraia comença abril amb la setena edició de la Ruta de la Tapa, Alboraia Urban Platja. Durant els dos primers caps de setmana d’aquest mes, els restaurants participants en la Ruta oferiran als seus clients la seua millor gastronomia en forma de tapes creatives.

Els i les assistents a la Ruta de la Tapa podran gaudir de l’àmplia varietat de tapes als restaurants participants, situats als tres nuclis urbans del municipi, que estaran identificats amb la banderola de la Ruta, i per 2,90 podran degustar les propostes dels establiments hostalers amb una beguda.

Entre les delícies que es podran degustar, estaran la tapa guanyadora, ‘Fusió Orient-Occident’, del restaurant ‘La Pepa Bluespace’, i les tapes que van quedar en segon i tercer lloc, dels restaurants ‘Ven y Cata’ i ‘Enclave de Mar’. Els plats guanyadors van ser triats per un jurat, en el qual destaca el cuiner Miquel Gilabert, de Cuina creativa en Suculent Gilabert, padrí de la Ruta de la Tapa 2019.

Aquesta edició, organitzada des de l’Ajuntament a través de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, compta amb la col·laboració de la Consellería d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ‘Sempre teua, la teua llengua’, així com el suport d’entitats privades de la localitat com ECOTUR i l’Hotel Olympia, associacions com ACEPA Alboraia i Metrovalencia. Col·laboren també Suculent Gilabert i Makro com a proveïdor oficial.

Participants de la Ruta de la Tapa per Zones

Zona A (Diví Mestre – Canonge Julià)

Bar El Barral, Delícies, La Xufera

Zona B (Plaça del Carmen)

La Pepa

Zona C (Centre Històric)

Bar Guo, Cenas París, Nostre Bar

Zona D (Aragó – Ausiàs March)

AM 47, Espai Gastronòmic Orxateria Cultura, Ven & Cata

Zona E (Port Saplaya)

La Gran Milan, Enclave de Mar, Mauricio’s Beach, Taberna del Mar

Zona F (Patacona)