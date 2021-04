Alboraia llança de nou a licitació les obres de reforma i ampliació del CEIP Cervantes i CEIP Ausiàs March

L’Ajuntament aconsegueix reactivar el Pla Edificant després de l’incompliment del contracte de l’anterior empresa que va provocar la paralització de les obres

L’Ajuntament d’Alboraia ha tret a concurs públic el contracte de la continuació de les obres de reforma i ampliació del CEIP Cervantes i CEIP Ausiàs March. L’actuació, tramitada amb caràcter urgent, s’emmarca dins del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana per a la construcció, reforma i millora dels centres educatius. Les obres van quedar paralitzades després de la declaració de l’Estat d’Alarma i malgrat els reiterats intents de represa, la negativa de l’anterior empresa adjudicatària a seguir va precipitar la liquidació del contracte i el reinici de tot el procediment.



En el cas del CEIP Ausiàs March, les obres previstes consisteixen en una ampliació amb un edifici annex a l’actual per a habilitar el menjador escolar, la cuina, dues aules i altres dependències auxiliars, així com la reforma de la instal·lació elèctrica i la fusteria interior i exterior de l’edifici existent. Està previst que es duguen a terme en 8 mesos, amb un preu de licitació de 813.125,04 euros



En el CEIP Cervantes es reprén l’ampliació del menjador escolar, obra que serà entregada anticipadament perquè es puga utilitzar ja el pròxim curs amb normalitat. A més s’escometrà la construcció del gimnàs en un edifici annex i la reconstrucció de les pistes esportives del pati central. Amb això s’unifica l’espai de pati amb la zona de l’hort escolar i el frontó, annexos fins ara al col·legi. La duració total de les obres no haurà de sobrepassar els 8 mesos i s’invertiran 1.141.252,02 euros.



Els detalls de la licitació poden consultar-se en el següent enllaç: www.alboraya.es/va/ayuntamiento/page/informacio-sobre-contractacio i en el perfil del contractant del Ministeri d’Hisenda. El termini de les ofertes acaba el pròxim 10 de maig.



Ana Bru, regidora d’Urbanisme, recorda que el consistori va intentar arribar a un acord amb l’empresa inicialment adjudicatària de les obres, però, després de molts intents i consultes amb la Conselleria per a no haver de rescindir el contracte, no va ser possible acceptar les noves exigències de l’empresa per a continuar. Bru explica: “la prioritat era acabar com més prompte millor les obres i evitar majors molèsties. Però l’empresa no ha col·laborat en absolut i no ha sigut possible seguir avant.” El consistori, afirma l’edila, ha estat en contacte “durant tot el procés perquè la direcció dels col·legis i els pares i les mares estigueren al dia dels passos que hem anat donant per a solucionar el desgraciat imprevist”.



Ismael Rubio, regidor d’Educació, ha destacat que mentre es trobava una solució “prenem les mesures oportunes per a garantir la seguretat de l’alumnat i els espais necessaris per a esbarjos i activitats, malgrat els condicionants del covid. De fet no hem tingut a penes incidències”.