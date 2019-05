Alboraia llança la campanya ‘El pipi em destrueix’ per a eliminar l’orina dels carrers

Connect on Linked in

Es tracta d’una iniciativa per a evitar l’orina de gos als carrers del municipi

L’Ajuntament d’Alboraia ha iniciat una nova campanya per a evitar la presència d’orina de gos als carrers. Amb l’eslògan ‘El pipi em destrueix’, es pretén conscienciar a les persones propietàries de gossos amb la finalitat garantir el benestar dels veïns i veïnes del poble, així com de conservar el mobiliari urbà que es veu degradat a causa d’aquest problema.

Com a responsables dels animals, es recomana a les propietàries i propietaris portar un pot de vinagre i aigua a parts iguals amb la finalitat de diluir l’orina per a evitar l’olor i les taques, així com que altres gossos acudisquen a eixe mateix lloc a orinar. A més, s’ha volgut recordar que es deuen recollir sempre els excrements dels animals.

Dins de la campanya, hi ha indicacions de zones en les quals està prohibit que orinen els gossos, com per exemple en parcs infantils, en les voreres, en les façanes, en les rodes dels vehicles i en el mobiliari urbà. Així mateix, s’indiquen zones específiques on sí que està permés, com són les zones d’higiene canina (pipican), els escocells dels arbres, les boques del clavegueram i la part inferior de les voreres.

El consistori pretén amb aquesta campanya conscienciar als propietaris i propietàries de la necessitat de ser responsables de les accions dels seus animals, així com de respectar tant als veïns i veïnes com al mobiliari urbà.