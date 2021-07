Alboraia lliura els premis del VIII Concurs de pintura a l’aire lliure “Pinta al Carrer”

Les obres guanyadores estaran exposades a la Casa de la Cultura José Peris Aragó fins al 26 de juliol

El passat cap de setmana es va celebrar la VIII edició del concurs de pintura a l’aire lliure “Pinta al Carrer” en el Passeig Aragó. El jurat va estar format per Felicia Porta, Doctora en Belles arts i docent de la Universitat Politècnica de València, Maria Giménez, historiadora d’art, crítica i comissària independent i Cale Carratalà, llicenciat en Belles arts i pintor paisatgista. A la vesprada es van entregar els premis amb la presència de l’Alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría Díaz, i els membres de la corporació municipal Sebastián Torres, Susana Cazorla, Zeudy Estal, Angels Benlloch. Després d’estudiar i valorar tots els treballs presentats, es va decidir assignar els premis a les següents persones: Seté premi de 300 € patrocinat per Pollos Planes a: el núm. 31 de l’autor Salvador Ribes Villalba. Sisé premi de 300 € patrocinat per Restaurant Casa Navarro a: el núm. 49 de l’autor Pedro Alfonso Méndez Chico-álvarez. Cinqué premi de 350 € patrocinat per Farmàcia de la Plaça a: el núm. 56 de l’autor Emilio Cárdenas. Quart premi de 400 € patrocinat per l’Ajuntament d’Alboraia i la Diputació de València a: el núm 10 de l’autor: Miguel Sanpedro Díaz. Tercer premi de 500 € patrocinat per Xufes Bou/L’obrador de Bou a: el núm. 41 de l’autor Jose Mª Díaz Martínez. Segon premi de 600 € patrocinat per l’Ajuntament d’Alboraia i la Diputació de València a: el núm. 21 de Rao Jinzhong. Aquest quadre serà entregat a la Junta Local contra el càncer d’Alboraia, amb la finalitat de rifar-lo en la gala anual que aquesta associació realitza. Primer premi de 1000 € patrocinat per l’Ajuntament d’Alboraia a: el núm. 48 de l’autor Pablo Rubén López Sanz. Els quadres guardonats es troben exposats a la Casa de Cultura “José Peris Aragó” fins al 26 de juliol. Un any més, l’edició va ser un èxit de participació, i molta gent es va acostar a veure als i les artistes pintant les seues obres i els treballs ja finalitzats.Zona de los archivos adjuntos