Alboraia lluitarà pel seu reconeixement ambiental de la mà de 70 bars i quiosquets de la localita

Més de 70 establiments d’Alboraia competiran amb el suport del seu ajuntament i per Ecovidrio per a aconseguir un reconeixement ambiental, a través del reciclatge d’envasos de vidre

La incidència del turisme i l’augment del consum fa dels mesos estivals una etapa clau per a la recollida selectiva d’envasos de vidre, ja que es recicla una tercera part de tots els residus recuperats anualment

Ecovidrio, l’entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d’envasos de vidre a Espanya, en col·laboració amb Ajuntament d’Alboraia ha llançat la campanya estival Moviment Banderes Verdes a Alboraia. La finalitat de la iniciativa és la de reconéixer amb aquest guardó ambiental als 2 municipis costaners de la Comunitat Valenciana més compromesos amb la lluita contra el canvi climàtic i la protecció del litoral a través del reciclatge d’envasos de vidre. Fins a 70 establiments d’Alboraia han confirmat que col·laboraran per a aconseguir la bandera verda per als seus veïns.

La incidència del turisme i l’augment del consum fa dels mesos estivals una etapa clau per a la recollida selectiva d’envasos de vidre, ja que es recicla una tercera part de tots els residus recuperats anualment. A més, els bars, restaurants i quiosquets són els responsables del 52% dels residus d’envasos de vidre que es generen pel que són un sector clau per a una transició real a un model d’economia circular.

En la presentació que ha tingut lloc a Alboraia, Ecovidrio ha anunciat que treballarà braç a braç amb l’ajuntament per a reforçar l’operativa estiuenca i facilitar la col·laboració de ciutadans i, especialment, dels hostalers. Per a això es faran fins a 210 visites de formació i informació a establiments, s’entregaran poals especials de reciclatge, s’instal·laran nous contenidors vinilats amb motius estiuencs i s’augmentaran les freqüències de recollida.

Entre els requisits per a optar a una Bandera Verda, cadascun dels municipis participants haurà d’incrementar la recollida selectiva d’envasos de vidre durant els mesos d’estiu, així com fomentar la participació dels hostalers en aquesta campanya.

Alboraia serà un dels 41 municipis en total de la Comunitat Valenciana que involucraran als seus veïns, hostalers i administracions públiques per a aconseguir una de les 2 banderes verdes que s’entreguen a la seua regió. En total, en tota Espanya ,136 municipis i més de 15.000 establiments s’han unit ja al moviment.

Si bé, tots els municipis que milloren les seues pròpies marques seran reconeguts, només els 2 més compromesos hissaran la bandera verda de Ecovidrio. Els criteris que es tindran en compte per al rànquing guanyador són les tones d’envasos recollides sobre l’objectiu, el nombre d’hostalers participants per municipi o la col·laboració de l’ajuntament en les campanyes de comunicació i mobilització.

A més, com a incentiu a la participació, els locals més compromesos amb el reciclatge d’envasos de vidre i que aconseguisquen major puntuació, rebran com a premi una classe magistral amb Quique Dacosta, xef reconegut amb tres Estreles Michelín.

2018, any rècord en recollida selectiva a través del contenidor verd

Segons les últimes dades disponibles corresponents a 2018, la ciutadania d’Alboraia va reciclar un total de 358.416 quilograms de residus d’envasos de vidre. Això suposa una mitjana de 14,8 quilograms de vidre per persona.

Respecte a la taxa de contenerització, Alboraia se situa amb una mitjana de 295 habitants per contenidor, comptant en l’actualitat amb un total de 82 iglús per als residus d’envasos de vidre instal·lats en el municipi

Segons les últimes dades relatives a 2018, els ciutadans espanyols van reciclar un total 893.928 tones de residus d’envasos de vidre, un 9% més respecte a 2017, la qual cosa suposa el major increment de l’última dècada.

Cada ciutadà va depositar una mitjana de 18 quilograms d’envasos de vidre per habitant, 68 envasos per persona.

Per Comunitats Autònomes, Balears (30kg/IPH), Euskadi (27,5 kg/hab), La Rioja (27,5 kg/hab), Navarra (25,9 kg/hab) i Catalunya (21,4 kg/hab) lideren el rànquing de reciclatge d’envasos de vidre en 2018. En la comunitat Valenciana amb 85.671 tones de vidre reciclades en 2018 ens situem en una mitjana de 17,3kg/hab.