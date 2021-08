Alboraia organitza el seu primer concurs literari

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’objectiu dels Premis Literaris Alboraia 2021 és fomentar la creació i la difusió literària.

L’Ajuntament d’Alboraia en el seu afany de promoure la cultura en tots els seus àmbits, ha apostat per la creació dels primers premis literaris.

En aquest certamen poden participar totes les persones que residisquen en el territori estatal, de qualsevol nacionalitat i majors d’edat.

Els premis es dividiran en dues modalitats de caràcter general: narrativa i poesia. A més en cadascuna s’establirà un premi d’autoria local, que no podran recaure en la mateixa persona. D’altra banda, les persones que participen només podran presentar una obra en cada modalitat.

El termini per a inscriure’s ja està obert en la seu electrònica del Consistori i conclourà el 30 de setembre de 2021. Les obres presentades hauran de ser originals i inèdites, el tema serà lliure i es podrà utilitzar indistintament les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

En la modalitat de narrativa, l’obres hauran de tindre una extensió mínima de 20.000 caràcters i màxima de 30.000, espais inclosos, i en la modalitat de poesia, l’extensió tindrà un mínim de 50 versos i un màxim de 100 versos, de mètrica i rima lliure o regular, sense interlineat, en un poema o un conjunt de poemes de tema comú.

Cada modalitat tindrà només un premi amb una dotació econòmica de 1.000 euros. També hi haurà un únic premi especial per al millor treball presentat en cada modalitat per un autor o autora local de 300 euros. El lliurament públic del premi serà el dia 5 de novembre de 2021.

Presentació de les obres

Les persones participants han d’emplenar la instància ‘Premis Literaris Alboraia’ i tramitar-la mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alboraia.

En l’apartat documents cal adjuntar el DNI, el passaport o la targeta de residència.

A més s’haurà d’afegir l’obra en un arxiu electrònic en format PDF amb un pseudònim. D’altra banda, la portada de l’obra haurà d’incloure el títol del text literari, el pseudònim que denomina el PDF (sense cap referència a l’autoria), acompanyat amb la llegenda ‘I Premis Literaris Alboraia 2021’.

Tota la resta de la informació es poden consultar en les bases dels premis en la seu electrònica https://sede.alboraya.e