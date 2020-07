Alboraia participa en ‘Torna la Llum’, un espectacle pirotècnic simultani en quinze municipis costaners este dissabte

Print This Post

La Diputació de València subvenciona l’esdeveniment “Torna la Llum” als quinze municipis triats per PirovalAlboraia participarà en un espectacle inèdit en suport a la pirotécnia amb el llançament d’un castell que es podrà veure des de molts punts del municipi. La localització del llançament serà al carrer Sierra de Espadán s/n. Alboraia ha sigut un dels quinze municipis triats per Piroval, l’Associació de Fabricants Pirotècnics de la Comunitat.

Una quinzena de castells de focs artificials retornaran la llum a municipis costaners valencians en la matinada del dissabte al diumenge, en un històric espectacle pirotècnic organitzat per Piroval sota el nom de ‘Torna la Llum’ i subvencionat per la Diputació de València amb una ajuda de 300.000 euros amb la qual la institució pretén contribuir a la reactivació del sector després de la crisi de la COVID-19.

El president de la Diputació, Toni Gaspar, i la presidenta de l’Associació de Fabricants Pirotècnics de la Comunitat (Piroval), María José Lora, han oferit este dijous els detalls del tret simultani que tindrà lloc la nit del dissabte 18 de juliol en 15 municipis costaners de la província de València. Des d’Alboraia, Puçol, El Puig, la Pobla de Farnals i Pinedo, a L’Horta, fins a Oliva, Daimús, Gandia, Miramar, Xeraco, Tavernes de la Valldigna i Piles, a La Safor, passant per Canet i el Port de Sagunt, al Camp de Morvedre, i Cullera, a la Ribera Baixa.

Els 15 castells, que tindran una duració aproximada de 10 minuts i en els quals s’empraran més de 7.000 quilos de material pirotècnic, començaran de manera simultània a les 23.59 hores d’este dissabte, 18 de juliol, en els 15 enclavaments de la província seleccionats pels organitzadors, recollits en el cartell anunciador de l’esdeveniment, obra de la il·lustradora valenciana Marina Puche.

En paraules del president Gaspar, “des de la Diputació hem volgut contribuir a la reactivació de sectors tradicionals valencians afectats per la pandèmia, i esta ajuda a la pirotècnia, que se suma a les acordades amb els artistes fallers, els floristes i els indumentaristes, reflectix el compromís amb estos col·lectius, amb un simbolisme molt especial com és retornar la llum als nostres municipis després dels mesos tan foscos que ens ha tocat viure”.

Gaspar ha recordat que “bona part de la nostra economia es basa en el treball d’estos sectors, que són potència mundial en la seua activitat”, i ha desitjat que este esdeveniment simbòlic arribe per a quedar-se: “tant de bo l’any que ve puguem gaudir-lo sense mascareta i amb castells simultanis en molts més municipis”.

Per part seua, la presidenta de Piroval, María José Lora, ha agraït la sensibilitat del màxim responsable provincial a l’hora de col·laborar amb un projecte “original i innovador” que mostrarà “la creativitat i el talent dels pirotècnics valencians, que s’han quedat sense poder disparar els muntatges previstos en desenes de festes i esdeveniments suspesos a causa de la crisi sanitària”.

La responsable de Piroval, que s’ha encarregat de seleccionar els enclavaments definitius després del consentiment dels ajuntaments, ha assenyalat que este esdeveniment únic, carregat de simbolisme, “servirà per a demostrar que es poden continuar realitzant espectacles pirotècnics a l’aire lliure amb totes les mesures de seguretat i higiene”.

Tret simultani

Un equip multifacètic compost per 80 tècnics de Piroval s’encarregarà de garantir les mesures de seguretat de cada emplaçament i controlar la simultaneïtat del tret global en les 15 localitzacions costaneres de la província. Des de l’organització s’ha contactat amb cadascun dels consistoris per a coordinar els protocols de seguretat i que estos recorden als ciutadans la seua responsabilitat a l’hora d’aplicar les mesures de protecció.

A la presentació al pati dels Scala de la Diputació han assistit alcaldes i alcaldesses dels municipis que acolliran ‘Torna la Llum’ i el destacat empresari pirotècnic Ricardo Caballer, qui anima a les valencianes i valencians a ”gaudir d’este esdeveniment inèdit que ajudarà el nostre sector a treballar de nou, després d’uns mesos molt difícils”.

El president Gaspar ha agraït la implicació de la Delegació del Govern, que ha centralitzat els permisos de tots els municipis per a agilitar l’organització d’un projecte que s’ha fet realitat en un mes. I com a tancament de l’acte, el responsable provincial ha volgut homenatjar a cadascuna de les víctimes de la pandèmia: “El litoral valencià tornarà a il·luminar-se per a recordar a totes i tots els que s’han quedat en el camí”.