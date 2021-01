Alboraia pinta el seu primer pas de vianants tridimensional

Print This Post

El municipi d’Alboraia compta des d’aquesta setmana amb el seu primer pas de vianants 3D, situat al carrer Meliana, a l’altura del col·legi Cervantes.Aquesta iniciativa s’ha realitzat per a prevenir l’excés de velocitat dels conductors en aquesta zona. “Aquest tipus de passos són un sistema per a prevenir els accidents de trànsit, perquè l’efecte 3D fa que els conductors reduïsquen la velocitat o frenen”, comenta l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, per aquest motiu el consistori ha decidit provar el mètode en aquesta zona d’entrada a la localitat.