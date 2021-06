Alboraia posa en marxa la campanya ‘Hola Vida!’ per a introduir el contenidor d’orgànic i fomentar el seu ús en la població

Connect on Linked in

Hola Vida! és una campanya que ha arrancat en La Patacona

L’Ajuntament d’Alboraia posa en marxa la campanya Hola vida! per a introduir el contenidor de matèria orgánica, el de color marrón, i fomentar el seu ús en la població.

La nova iniciativa de conscienciació mediambiental arranca en La Patacona amb missatges a les faroles que presenten al nou quint contenidor i posen en valor els beneficis de separar els residus de la cuina per produir compost i donar nova vida. El 40% de del fem que produïm en els domicilis són restes de menjar i plantes i, per tant orgànic. Si es separa correctament, pot convertir-se en abono natural o biogás. A banda dels missatges en les faroles, la campanya per a incentivar el reciclatge de fem orgànic compta amb diferents accions d’informació i educació ambiental pel carrer, repartiment de pots de recollida d’orgànica, un marcapàgines de paper plantable, pegatines per a les bicicletes de menuts i adults, polseres i una novedosa aplicació mòbil. Hola vida! és una iniciativa de sensibilització integral que pretén arribar a tots els habitants del poble per aconseguir que, entre tots, Alboraia siga una ciutat més neta i sostenible.

Una app que es descarrega amb un codi QR

El dia 11 de juny Alboraia estrena, en una 1ª fasea a La patacona, el quint contenidor en els carrers i places i Hola vida! prepara el camí per a la seua arribada perquè la població entenga com d’important és reciclar el fem que produïm en la cuina i el jardí.

Alboraia aposta per la tecnologia i la gamificació per a arribar als ciutadans. A través de l’app que es descarrega amb un codi QR present en tots els elements de la campanya pretén que la campanya seguisca viva en el temps i els usuaris aprenguen poc a poc a través d’un divertit qüestionari com aconseguir una ciutat més neta i sostenible.

Les preguntes i respostes a este quizz es poden compartir per xarxes socials i les persones que hagen participat podran recollir la pulsera Hola vida! que acredita que es un ciutadà que es preocupa per fer les coses bé i per la sostenibilitat i la neteja d’Alboraia. La originalitat de l’app radica en què ensenya, motiva i genera conversacions al voltant del món del reciclatge.