Alboraia premiada en la II Gala de Vils en Flor Comunitat Valenciana

31 municipis van ser premiats per la gestió sostenible dels seus espais verds

La segona edició de la Gala Vils en Flor Comunitat Valenciana és un programa anual promogut per l’Associació Professional de Flores, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana (ASFPLANT) que premia la millora i potenciació dels espais verds urbans i la seua gestió sostenible en els municipis valencians, i que en aquesta segona edició ha comptat amb 31 localitats participants.

L’esdeveniment va tindre lloc en l’Hort de Trénor, a la ciutat de Torrent, un dels parcs de la ciutat caracteritzat per la seua gran biodiversitat. El municipi amfitrió va ser la localitat que més Flors d’Honor va obtenir en la primera edició del programa.

Després de l’exhibició de dansa per part de les alumnes de l’escola local Sara Baixauli, Jesús Ros, alcalde de Torrent, va ser l’encarregat de donar la benvinguda als assistents, posant l’accent en la importància que tenen els espais verds enjardinats en els municipis valencians, especialment per al gaudi dels seus habitants.

A continuació va començar la cerimònia de lliurament de guardons, en la qual municipis de les tres províncies van ser premiats i van obtenir el títol de Vila en Flor, en les categories d’1 a 4 Flors d’Honor, un reconeixement a l’esforç que estan duent a terme les administracions d’aquests municipis en matèria d’enjardinament, medi ambient i millora de la qualitat de vida dels seus habitants.

L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, va recollir el guardó de les dues Flors d’Honor acompanyat del regidor de Vies Públiques, Manuel Dueñas i la tècnica de Medi ambient, Sara Catalunya.

L’equip de treball d’ASFPLANT encarregat de la gestió del programa, va agrair a patrocinadors, jurat i administracions públiques i privades el seu suport durant tot l’any perquè Vils en Flor continue any rere any creixent, no solament pel que fa al nombre de municipis participants en el programa, sinó també en referència a la seua visibilitat pública.

Llistat de municipis participants en funció dels guardons aconseguits en aquesta segona edició:

– 1 Flor d’Honor: Alcàsser, Alginet, Pedralba

– 2 Flors d’Honor: Alboraia, Alzira, Biar, Carlet, Faura, l’Alcúdia, Les Coves de Vinromà, Orpesa, Sueca, Tavernes Blanques, Tavernes de la Valldigna, Torrevella, Vinaròs.

– 3 Flors d’Honor: Albal, Alberic, Alcalà de Xivert-Alcossebre, Almussafes, Aras de los Olmos, l’Eliana, Morella, Quart de Poblet, Silla, Sot de Xera

– 4 Flors d’Honor: Alaquàs, Picanya, Torrent i Gandia.