Alboraia presenta el seu renovat Mirador de la Patacona amb el veí i artista internacional Patricio Forrester

Mar i Llum, el mural amb el qual l’organització Artmongers homenatja la mar i al pintor Joaquín Sorolla, es complementa amb la retolació realitzada per l’autor de renom internacional Hize

El Mirador de la Patacona, l’estructura amb vista a la mar que es troba en el passeig marítim d’Alboraia, ha renovat la seua imatge a través de la mà de dos artistes internacionals. Així ho ha presentat l’Ajuntament d’Alboraia, que ha col·laborat amb el personal d’Egusa i de la brigada municipal i els dos autors, en la seua línia de potenciar la cultura i l’art de la localitat.

L’acte de presentació, que ha tingut lloc seguint el protocol anticovid-19, ha comptat amb la presència de l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría Díaz, membres de la Corporació Municipal i els dos autors. Per aquest motiu, Chavarría ha volgut agrair als artistes la seua labor per a “destacar amb obres com aquesta, paisatges i elements del nostre dia a dia a través d’una visió especial” i els ha obsequiat amb llibres a cadascun dels artistes locals Aurora Valero i Enric Mestre, que també van acudir a l’esdeveniment.



Patricio Forrester s’ha encarregat de renovar la imatge de l’estructura del mirador. Es tracta d’un veí d’Alboraia, actualment resident a Londres i artista internacional que a escala global ha dinamitzat espais degradats a través d’Artmongers, la seua organització dedicada al muralisme participatiu, per a millorar situacions adverses com un camp de refugiats a Jordània o un hospital de salut mental, entre altres actuacions.



L’objectiu d’aquesta obra és recuperar un espai de molt de potencial per a abordar una temàtica local. En aquest cas, assegura Forrester, es tracta d’“un homenatge tant al pintor Joaquín Sorolla com a la mar i la qualitat de la llum valenciana que tant van influir en ell”, amb el que busca “provocar una nova mirada sobre un paisatge”. Tant és així que la idea es va originar, compte l’artista, “mirant des d’una mar en calma cap a la costa”.



Al costat del mirador destaquen ara altres dues intervencions en el qual apareix el nom d’aquest nucli; La Patacona i Alboraia, realitzats tots dos per l’artista de renom internacional Hize i complementa amb els seus colors aquest renovat racó del municipi per al gaudi dels veïns, veïnes i visitants.



L’obra se suma a altres murals pintats en la localitat, que també reflecteixen i prenen inspiració dels paisatges i la gent d’Alboraia. En aquest sentit, l’alcalde també ha animat a recórrer i gaudir de la localitat per a trobar pintures com ‘El que val una pinta’, ‘El rellotge Carxofa’, ‘La tia Tomata’ o ‘El Labrador del Sol’, que representen un homenatge a la seua horta.