Alboraia presenta les seues renovades Rutes per l’Horta

La regidoria de Turisme ha renovat els panells informatius i la imatge en la seua aposta pel turisme sostenible

L’Ajuntament d’Alboraia ha presentat hui les renovades Rutes per l’Horta d’Alboraia amb moltes novetats per a afavorir un turisme sostenible i de qualitat. Aquesta renovació i nova imatge s’emmarca dins del context del Pla Estratègic de turisme i el seu Pla Director de Destinació Turística Intel·ligent, presentats recentment per l’ajuntament.

L’acte de presentació ha tingut lloc aquest matí en l’Alqueria Planta i Cull amb la presència de Miguel Chavarría Díaz, alcalde d’Alboraia, la regidora de Turisme i Horta, Raquel Casares Dolz, el regidor de Desenvolupament Econòmic, part de la Corporació Municipal i representants del sector turístic i empresarial.

“Els principals objectius d’aquests plans i de la renovació de les Rutes per l’Horta és consolidar la nostra activitat turística en la zona”, va assenyalar l’alcalde d’Alboraia en l’acte.

Aquesta renovació és una aposta pel turisme sostenible i ecològic, de qualitat i inclusiu. Les rutes són molt assequibles per al públic en general, sent recorreguts de pocs quilómetres que s’adapten a diferents nivells de dificultat. En els nous panells es posa en valor el patrimoni arquitectònic de l’horta, la seua cultura i tradició, i la fauna i la flora local, donant informació a les persones visitants sobre l’horta i tot el que hi ha en ella, perquè siguen coneixedors de la seua diversitat i la respecten tant com les persones que treballen en ella.

L’alqueria situada en plena horta d’Alboraia ha sigut l’escenari per a presentar els sis itineraris identificats per colors i senyalística: “Camí de les palmeres”, “Partida dels Desemparats”, “Barranco del Carraixet”, “Camí del Gayato”, “Del poble a l’horta” i “Les ermites”.

S’han incorporat mesures d’accessibilitat i inclusivitat, textos en diferents idiomes amb codis QR i iconografia adaptada. S’han renovat tots els panells informatius de la ruta i s’han situat en punts més visibles i assegurances, gràcies a la col·laboració de la Policia Local d’Alboraia. També s’està treballant en audioguies per a fer més interessants i inclusives les rutes, ampliant les possibilitats turístiques.