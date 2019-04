Alboraia promociona el seu turisme en la Fira de les Comarques 2019

Print This Post

Alboraia va comptar amb un estand en la Fira de les Comarques 2019, celebrada el cap de setmana del 5 al 7 d’abril a la Plaça de Bous de València. Durant la fira, a l’estand es va repartir informació turística sobre les platges i l’horta del municipi i ‘merchandising’, així com orxata ben freda facilitada per la Denominació d’Origen Xufa de València, acompanyada de fartons proporcionats per l’empresa Polo.

Els i les assistents van poder gaudir també el dia 5 d’un ‘showcooking’ per part del restaurant La Pepa, que va consistir en l’elaboració d’un postre a base de crema de xufa. A més, Amparo Gimeno, autora de ‘La cuina més tradicional d’Alboraya’, va estar present el dia 6 a la fira i va regalar exemplars signats del llibre