Alboraia ratifica la sol·licitud de subvenció per millorar el Polígon Industrial Camí de la Mar i acorda protegir la diversitat de colors de Port Saplaya

El Ple Municipal també ha aprovat altres propostes relatives al 8M, l’esport com a activitat essencial i ha donat comptes de Serveis Socials, Igualtat i els plans d’ajudes COVID-19

Els 6 grups polítics que conformen el Ple Municipal de l’Ajuntament d’Alboraia han celebrat recentment una nova sessió ordinària. En ella, han guardat un minut de silenci per la mort del treballador Luís Víctor Gualotuña en el municipi en repulsa pel tracte rebut pel seu patró i els seus companys després del seu accident que li ha costat la vida. A l’inici del ple, va prendre possessió com a regidor Jesús Cortina Ábalo, de Vox, com a nou membre de la Corporació Municipal.

Després de l’aprovació de les actes, es va ratificar per unanimitat la sol·licitud de la subvenció a l’IVACE per al projecte de millora i modernització del Polígon Industrial de Camí de la Mar per un import total de 234.518,82 euros. Després dels suggeriments rebuts dels industrials, es preveu per a enguany la implementació d’un sistema de videovigilància per a reforçar la seguretat de la zona, a més de l’actualització dels hidrants i millores en el control d’algun punt d’abocaments al clavegueram.

El primer edil, Miguel Chavarría, va continuar amb la dació de comptes. Serveis Socials ha tramitat 37 expedients i 60 ajudes d’emergència a les persones més vulnerables del municipi durant el mes de febrer per una quantia de 36.769 euros. Aquest departament de l’Ajuntament també ha atés 46 usuaris a domicili i ha realitzat atencions domiciliàries extraordinàries, a causa del tancament temporal del Centre de Dia per una quarantena. També ha dut a terme 36 sessions amb el programa d’inserció laboral Alboraia Inclou.

A més, l’alcalde ha destacat les dues campanyes realitzades per Igualtat (el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència i la de Sant Valentí “Estimar no és patir, estima lliure”) i ha anunciat la renovació del conveni amb la conselleria de Sanitat fins a 2024, que col·laborarà amb 200.000 euros aproximadament per la posada a la disposició dels locals per a prestar el servei sanitari, PAC inclòs.

Així mateix, ha destacat que s’ha enviat aquesta setmana a publicar al butlletí corresponent les bases per a poder obrir, quan es publiquen, el termini de tramitació del Pla Resistir, quedant una quantia econòmica total d’ajudes per als sectors més afectats per la crisi sanitària en 851.116 € amb la suma de les aportacions de Generalitat Valenciana, Diputació de València i el mateix Ajuntament d’Alboraia. Aquest últim incrementa per a enguany els 100.000 euros d’ajuda que ja va posar en 2020 a la disposició del comerç local i l’hostaleria en trenta mil euros més, quedant l’aportació en 130.000 euros.

L’alcalde va agregar, a més, que el Consistori ha avisat a les empreses del sector turístic amb certificacions de qualitat que ha eixit una ajuda extraordinària que se suma a les anteriors i que tenen l’oportunitat de sol·licitar-les també.

Pel que respecta a les mocions, es va donar suport a una proposta referent a la recentment aprovada per la Generalitat de la consideració de l’esport com a activitat essencial, que va ser presentada pel Partit Popular i consensuada amb alguna aportació del PSOE. Va ser acceptada per tots els grups i declarada institucional.

Una altra proposta presentada per Ciutadans i secundada com a institucional, va versar sobre la paleta de colors dels edificis de Port Saplaya, instant que es protegisca per l’Ajuntament la seua diversitat actual, amb l’acord dels veïns, i la possibilitat d’estudiar ajudes econòmiques referents a la restauració dels edificis.

També va ser aprovada per tots els grups, excepte Vox, la moció consensuada en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies amb motiu del Dia Internacional de la Dona amb la finalitat de reivindicar el 8M i la igualtat entre dones i homes, després de la retirada de les mocions presentades per IU i PSOE per a unir-se a la de consens.

Rebutjada va quedar la moció del Partit Popular sobre el pla ACTIVA en considerar Esquerra Unida, Compromís i el PSOE que ja s’estava tractant les ajudes directes per la Generalitat Valenciana, amb plans com el Pla Resistir, entre altres iniciatives. La moció només va comptar amb el vot a favor de Ciutadans i l’abstenció de Vox.

Finalment, Miguel Chavarría va remarcar que el ple, que en principi s’havia previst realitzar-lo telemàticament, va ser presencial “amb la finalitat de no defraudar el dret a la llibertat d’expressió, a causa de la convocatòria d’una concentració a les portes de l’edifici que protestava contra el PGOU”. Aquest projecte recorda, ha estat exposat al públic fins a finals de 2020 i es troba en fase de revisió per a l’aplicació de les al·legacions rebudes.