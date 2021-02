Alboraia redueix la bretxa tecnològica de persones d’edat avançada i amb diversitat funcional del taller Mon Gran

Connect on Linked in

S’ha creat un banc de prestacions de tablets i ordinadors portàtils a través del projecte Sinapsis 3.0 de La Fundación La Caixa

L’Ajuntament d’Alboraia ha adquirit ordinadors i tablets per a evitar l’aïllament social de les persones majors i amb diversitat funcional del taller local Mon Gran sense accés a Internet ni a les noves tecnologies, una situació que ha agreujat la pandèmia Covid-19. La gestió, que s’ha dut a terme des de la regidoria de Serveis Socials que encapçala Susana Cazorla, s’ha realitzat a través de l’aportació econòmica de 7.049,60 que ha atorgat La Fundación La Caixa com a part del projecte Sinapsis 3.0.



La iniciativa sorgeix després de constatar durant la crisi sanitària provocada pel coronavirus que els adults d’edat avançada estaven sent els més perjudicats al trobar-se aïllats socialment per no disposar d’equips electrònics ni d’estratègies correctes per al seu ús que els permetera el contacte entre les persones. D’aquesta manera, es crea un banc de prestacions de tablets i ordinadors portàtils per a atallar la bretxa tecnològica en les persones usuàries del taller d’estimulació cognitiva Mon Gran, així que poden continuar participant en les labors d’aquest centre.



Amb això, l’Ajuntament d’Alboraia també pretén aconseguir un entorn integrador, fomentant l’accessibilitat tecnològica i impulsant la participació mitjançant la utilització de noves tecnologies en sectors on encara no s’ha produït aqueixa immersió tecnològica, desenvolupant així el potencial personal i reduint la vulnerabilitat i el risc d’exclusió d’aquests col·lectius. Des del Taller Mon Gran s’ha iniciat ja la seua utilització.