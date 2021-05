Alboraia remarca la seua oferta turística en la taula de debat d’alcaldes de la “I Quinzena Cultural El Camí del Sant Greal”

Print This Post

L’alcalde, Miguel Chavarría, ha destacat atractius de la localitat com la flora i la fauna del Carraixet, les 7 ermites o la capacitat de cobrir les necessitats de les persones visitants, entre altres

L’Ajuntament d’Alboraia ha participat en la taula de debat d’alcaldes que forma part de la programació de la “I Quinzena Cultural El camí del Sant Greal”, que s’està duent a terme del 17 al 30 de maig en el Mercat de Colón (València). Ho ha fet a través de l’alcalde del municipi, Miguel Chavarría, qui ha acudit amb la regidora de Turisme, Raquel Casares, en una tertúlia realitzada amb l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez i el regidor de l’Ajuntament de València, Fernando Giner, i l’organització de l’Associació Cultural El Camí del Sant Greal.

Durant la gravació de la sessió, que es pot veure en el canal de youtube “El camino del Sant Grial”, Chavarría ha fet valdre l’oferta turística d’Alboraia relacionada amb aquesta iniciativa: la flora i la fauna del Carraixet i les 7 ermites repartides per la localitat amb l’Ermita dels Peixets i la seua coneguda llegenda, així com la capacitat del municipi de cobrir les necessitats de les persones visitants a través de l’administració pública i el comerç local. L’alcalde també ha assenyalat la proposta de col·laborar amb altres comunitats en l’intercanvi de productes per a oferir a les persones pelegrines i gestions de millora relacionades amb la ‘via Xurra’ i la ‘via Augusta’.

