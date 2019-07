Alboraia s’agermana amb el poble italià Santa Lucia di Piave

Print This Post

El municipi ja està agermanat amb el poble francés Castanet-Tolosan



L’Ajuntament d’Alboraia va celebrar diumenge passat 14 de juliol la signatura de l’Agermanament amb Santa Lucia di Piave, una localitat del nord d’Itàlia pertanyent a la província de Treviso. La signatura es va dur a terme per l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, l’alcalde de Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski, i les responsables del Comité d’Agermanament d’Alboraia, Maria Jesús Pechuán, i del Comité d’Agermanament de Santa Lucia di Piave, Lidia Basei.



Durant la signatura, l’alcalde d’Alboraia va donar la benvinguda als i les presents i va parlar en castellà i italià, en honor a les persones convidades d’Itàlia, declarant que “Europa només es pot construir des de la democràcia i la participació activa i personal dels seus pobles i de les seues gents” i que “Alboraia desitja continuar contribuint a aqueixa construcció dedicant temps i esforç a treballar al costat d’altres pobles perquè els nostres joves i majors coneguen Europa des de l’amistat i l’estreta convivència”.



Posteriorment, van parlar l’alcalde de Santa Lucia di Piave i les responsables dels respectius Comités d’Agermanament. Després de la signatura, l’alcalde i la representant del Comité d’Alboraia van fer lliurament als seus homòlegs italians d’una peça de ceràmica i un socarrat a manera d’obsequis. Per part seua, l’alcalde i la representant del comité de Santa Lucia di Piave van regalar a Chavarría i Pechuán unes plaques commemoratives. La signatura va estar amenitzada per la música del violoncel de Llibertat Aguilar.



Durant el cap de setmana, el comité d’Agermanament d’Alboraia al costat de la Corporació Municipal ha donat la benvinguda a l’alcalde de Santa Lucia di Piave i els van mostrar el poble, a més de fer una visita l’Agromuseu de Vera, que pertany a la fundació de la Universitat Politècnica de València. Durant la visita, l’enginyer agrònom José Gisbert va explicar a alcaldes i assistents l’origen de tots els utensilis agraris allí exposats, que han sigut donats per diferents persones.



Els actes del cap de setmana formen part del programa d’Agermanament, iniciat amb el poble francés Castanet-Tolosan en 2014, i en una reunió es van explicar els projectes futurs que està previst dur a terme, com el que actualment està en marxa. Es tracta d’un projecte musical i artístic que durarà 3 anys amb la participació de França, Romania, Itàlia, Grècia i Espanya, amb actuacions en cadascun dels països. La visita a Alboraia està prevista per a 2021.