Alboraia serà punt de vacunació massiva a partir del 24 de maig

El frontó cobert de la Ciutat de l’Esport serà el centre d’immunització que ha disposat l’Ajuntament en coordinació amb la Policia Local, la Brigada, els centres de salut i el servei d’esports

El pròxim 24 de maig començarà la vacunació massiva a Alboraia, un punt que donarà cobertura no sols a les persones habitants del municipi, sinó també a les de les localitats pròximes. El consistori, en coordinació amb la Policia Local, la Brigada, els centres de salut i el departament d’Esports, està habilitant el frontó cobert perquè aculla l’espai de vacunació en l’horari establit pel centre de salut.

Per a facilitar l’experiència a totes les persones que assistisquen i al personal sanitari, l’Ajuntament habilitarà cadires, taules, neveres, instal·lacions elèctriques i carpes, així com l’espai postvacuna en una carpa exterior on les persones hauran d’esperar els 15 minuts reglamentaris d’observació davant possibles reaccions després de la injecció.

L’accés al punt de vacunació queda de la següent manera: l’entrada es farà per la porta corredissa del carrer Tribunal de les Aigües i l’eixida, per la del pàrquing que està al seu costat. Totes dues situades en la part del carrer que mira a Tavernes Blanques. Les persones usuàries de la Piscina Coberta hauran d’accedir i eixir de les instal·lacions esportives únicament per la porta lateral del Tribunal de les Aigües, la que mira a la ciutat de València. El pàrquing del gimnàs, per tant, no es podrà utilitzar mentre estiga habilitat el punt de vacunació massiva.

La designació del punt es produeix després que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública haja ampliat els espais disponibles després de concentrar temporalment en uns punts clau la immunització per a optimitzar les vacunes disponibles en un primer moment. Gràcies a l’augment de la disponibilitat d’aquestes, s’ha incrementat la quantitat de punts a la Comunitat Valenciana, entre els quals es troba Alboraia, tal com s’havia oferit des del principi per part de l’Ajuntament.

Fins a eixe dia 24 de maig, la vacunació dels veïns i veïnes d’Alboraia es continuarà produint a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. En la web oficial de l’Ajuntament de la localitat es pot consultar els mètodes de transport per a arribar allí.