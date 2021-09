Alboraia serà una de les parades de la IX edició del Festival Valencirc

Print This Post

La localitat se suma al cicle d’actuacions gratuïtes d’un gran ventall de disciplines circenses

El Festival Valencirc, el principal aparador del circ valencià, suma Alboraia a la xarxa de municipis i barris de la ciutat de València on actuen. Serà el diumenge, 3 d’octubre, a les 19.00 hores i formarà part de les 32 actuacions gratuïtes que es duran a terme de l’1 al 17 d’octubre en una novena edició que ha programat més del doble de sessions que exhibeixen i a les quals s’afigen 20 activitats paral·leles i formatives.

El cicle d’espectacles mostra totes les disciplines circenses, dirigits al públic general, tant infantil com adult, afegint propostes i estrenes de circ contemporani. Per a poder abastar aquest desplegament, la IX edició del Festival Valencirc ha establit un format de 3 caps de setmana i han afegit nous socis a la seua xarxa. D’aquesta manera, a la Mostra Viva del Mediterrani (que enguany se celebra al Parc Central), les Festes Populars de Patraix i les Biblioteques de València que acullen 4 actuacions, s’han afegit municipis com Alboraia, Meliana i Paiporta.

En l’àmbit nacional, Valencirc compta amb espectacles a Aragó, Catalunya i Balears i la presència internacional passa pel INO Kollektiv Cia.L (França) i l’intercanvi juvenil europeu amb la Compagnia Elefanti (Itàlia). Paral·lelament, acolliran el I Encuentro de Mujeres Cirqueras de la Comunitat Valenciana amb un Taller Professional, xarrades i una exhibició d’un Cabaret, així com participaran en les Jornades de Circ Social de la Mostra Viva del Mediterrani amb un espectacle integrat per persones amb diversitat funcional “obri’m”.