Alboraia s’han recuperat més de 36 tones de tèxtil per a finalitats socials, un 23% més que l’any anterior

Equivalen a 83.000 peces que tindran una segona vida gràcies a la seua reutilització o reciclatge

Humana Fundació Poble per a Poble, organització que des de 1987 promou la protecció del medi ambient a través de la reutilització de tèxtil i duu a terme programes de cooperació al desenvolupament a Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia així com de suport local a Espanya, ha recollit 36.934 kg de tèxtil usat a Alboraia durant 2019 per a donar-los una segona vida a través de la reutilització o el reciclatge. Aquest registre representa un augment del 23% respecte l’any anterior (30.036 kg).

En 2019, els donants van depositar la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de llar que ja no utilitzaven en els contenidors de color verd de la Fundació. El servei de recollida selectiva de tèxtil és gratuït i representa un estalvi per a l’erari municipal.

Les tones recuperades per Fundació Humana equivalen a 83.000 prengues la gestió de la qual implica un doble benefici: el primer és mediambiental, perquè redueix la generació de residus i contribueix a la lluita contra el canvi climàtic. La reutilització i el reciclatge de tèxtil durant a l’any passat representen un estalvi de 117 tones de CO₂ a l’atmosfera. Un estudi de la Comissió Europea indica que per cada quilo de roba recuperat i no incinerat es deixen d’emetre 3,169 kg de CO₂.

El benefici social consisteix en la creació de llocs de treball inclusius, estables i de qualitat: Humana genera una ocupació indefinida per cada 36.000 kg de tèxtil recollit. D’altra banda, els recursos obtinguts es destinen a projectes socials: després de més de tres dècades d’activitat, 2,5 milions de persones s’han vist involucrades en els programes de desenvolupament als països del Sud de la mà de contraparts o socis locals. Durant aquest període, la Fundació ha destinat més de 31 milions d’euros per a la formació de professors de primària, l’impuls de l’agricultura sostenible o la lluita contra el VIH/SIDA, entre altres accions de cooperació.

Una gestió amb visió d’economia circular

“Agraïm la solidaritat i la confiança dels veïns i veïnes”, assegura Darío Gómez, responsable de la Fundació a la Comunitat Valenciana, que afig: “Humana contribueix a fer més sostenible el sector de la gestió de residus amb una visió d’economia circular, ja que reintrodueix les peces en la cadena de valor, genera recursos amb un impacte social positiu, crea ocupació verda i sostenible, incideix en l’àmbit local i promou la millora de les condicions de vida de les comunitats més desfavorides gràcies a programes de cooperació al desenvolupament”.

Gómez recorda que en 2025 tots els municipis de la Unió Europea hauran de tindre establida una recollida separada per al residu tèxtil, “la qual cosa sens dubte augmentarà la baixa taxa de separació en origen, que no supera el 10% en la nostra comunitat”. “Des d’Humana aplaudim la labor dels municipis que promouen la recollida selectiva de tèxtil. Estem davant una oportunitat i un enorme repte per a donar l’impuls definitiu a la gestió apropiada d’aquest recurs, fidels a la jerarquia de residus i a un model econòmic circular, en el qual prevalga la prevenció i la reintroducció del tèxtil en la cadena productiva, prolongant el seu cicle de vida”, afig.

La destinació de la roba usada

Les peces depositades en els contenidors d’Humana tenen dues destinacions: prop del 90% es tracta en les plantes de preparació per a la reutilització de la Fundació (a Madrid i Barcelona) i la resta s’embene a empreses de reutilització i reciclatge. La destinació de les peces tractades és:

• El 52% es destina a reutilització: el 13% a través de les botigues de moda sostenible d’Humana a Espanya i el 39% s’exporta, principalment a Àfrica, per a ser venut a preus baixos i així generar recursos per a la cooperació al desenvolupament.

• El 37% es troba en un estat que no permet la seua reutilització pel que s’embene a empreses de reciclatge tèxtil perquè elaboren altres productes (mantes, aïllants o draps per a la indústria d’automoció) • El 2% són residus impropis (plàstic, cartó, uns altres) que es posa en mans dels gestors autoritzats corresponents.

• El 9% no es pot reutilitzar ni reciclar ni valorar energèticament i s’envia a un centre de tractament de residus per a la seua disposició final.

Sobre Humana Fundació Poble per a Poble

Humana Fundació Poble per a Poble promou des de 1987 la protecció del medi ambient a través de la reutilització de tèxtil i duu a terme programes de cooperació al desenvolupament a Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia, així com de suport local i agricultura urbana a Espanya. Duu a terme campanyes de sensibilització entorn de la importància de la reutilització i el reciclatge de tèxtil per a la protecció del medi ambient i com a font de recursos per a la cooperació als països del Sud. Compta amb 650 empleats i forma part de la Federació Humana People to People, que agrupa organitzacions de 30 països.