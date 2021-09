Alboraia sol·licita fons europeus per a dur a terme els seus plans de sostenibilitat turística en destí

La inversió podria arribar a més de 4 milions d’euros per a importants millores en transició ecològica, digital i turística sostenible

L’Ajuntament d’Alboraia, a través de la seua regidoria de Turisme, ha elaborat recentment un pla de sostenibilitat turística en destí per a implementar millores importants en el municipi.

Tenint com a punt de partida aquest pla, s’ha elaborat un ambiciós projecte d’inversions que, de ser seleccionat, podria comptar amb el suport dels fons Next Generation de la Unió Europea.

La Unió Europea ha posat a la disposició dels Estats membres un marc de finançament per a la recuperació de la crisi social i econòmica generada per la pandèmia de la Covid-19 mitjançant els nous fons Next Generation EU. Un muntant econòmic sense precedents que Espanya canalitzarà a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) “Espanya Pot” i que suposarà una oportunitat i un repte, també per al turisme, en la gestió d’aquests fons tant per a l’administració pública com per al sector privat.

Aquesta estratègia de sostenibilitat turística en destins s’organitza entorn de 4 grans eixos en els quals es realitzaran les inversions. L’objectiu és la transformació del model turístic cap a la sostenibilitat, la digitalització i intel·ligència per a destins i sector turístic.

Per això les actuacions per a les quals s’han sol·licitat els fons estan centrades en la transició verda i sostenible, la transició energètica, digital i la competitivitat.

Algunes de les inversions que ha plantejat l’Ajuntament d’Alboraia són la rehabilitació de les vies turístiques i la millora de la connexió dels nuclis, la rehabilitació del cordó dunar de la platja de Peixets, millores en eficiència energètica de l’enllumenat públic en diversos punts, la creació d’una app turística o la rehabilitació del xalet d’Alboraia, entre altres propostes.

Alboraia té com a objectiu potenciar i millorar la conservació del seu patrimoni paisatgístic i cultural, afavorint la seua consolidació com una destinació turística sostenible i moderna, que permeta al municipi beneficiar-se d’un turisme adaptat als reptes ecològics i socials del context actual. Amb l’ajuda dels fons europeus les inversions previstes podrien fer-se realitat molt abans de l’esperat.