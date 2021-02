Alboraia vacuna contra la Covid-19 a 156 majors de 90 anys

Print This Post

La cita per a la vacunació s’està realitzant per via telefònica

Alboraia ja ha administrat la primera dosi de la vacuna. Segons la informació facilitada pel centre de salut ‘Els Furs’, ja s’han injectat 156 dosis a persones majors de 90 anys. El procediment de vacunació es va iniciar dijous passat 18 i va finalitzar el dimarts 23 de març amb la immunització a persones de mobilitat reduïda.

Des de la direcció comuniquen que s’ha subministrat la vacuna contra la Covid-19 de diverses formes diferents, facilitant-li l’accés a totes les persones. La vacunació s’ha realitzat per tres vies: una en el mateix centre de salut, i segons la mobilitat de la persona se li ha inoculat des del cotxe o en el seu domicili.

D’altra banda, afirmen que “les persones que s’estan vacunant ho fan amb molta alegria, ganes i bona disposició, agraint en tot moment el treball del personal sanitari”.

Així mateix, afirmen que la setmana del 22 de març ja han començat a rebre la immunització contra el coronavirus les persones majors de 80 anys, que s’estima en 950 persones aproximadament.