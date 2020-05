Alcaldes i alcaldesses de La Ribera Baixa coordinen amb el president de la Diputació la gestió davant la crisi de la COVID-19

Connect on Linked in

Toni Gaspar ha detallat als responsables locals la injecció de més de 10 milions d’euros a la comarca per a fer front a les urgències causades per la pandèmia i millorar infraestructures i serveis

Els alcaldes i alcaldesses de la Ribera Baixa han

mantingut este dimarts una reunió telemàtica amb el president de la

Diputació, Toni Gaspar, en la qual han pogut tractar de manera conjunta

les diferents ajudes que els municipis estan rebent de l’ens provincial des

de l’inici de l’estat d’alarma. D’esta manera, els ajuntaments continuen

coordinant al costat del màxim responsable provincial la gestió davant la

crisi causada per la COVID-19.

El president Gaspar ha aprofitat per a explicar als representants

municipals les diferents mesures aprovades pel ple de la Diputació del

mes d’abril, entre les quals s’inclouen les ajudes extraordinàries del Fons

de Cooperació Municipal i el nou Pla d’Inversions 2020-21. A través de

tots dos programes, els ens locals de la comarca rebran més de 10

milions d’euros per a fer front a la crisi causada per la COVID-19, d’una

banda, i per a millorar les infraestructures i serveis dels municipis, per una altra.

En concret, els 12 municipis i les dues entitats locals menors de la Ribera

Baixa rebran 2.013.110 euros de l’aportació extraordinària de la Diputació al Fons de Cooperació conjunt amb la Generalitat. Amb estes ajudes directes, que poden destinar-se a despesa corrent o qualsevol altra

necessitat que tinguen els ajuntaments, la corporació provincial millora la liquiditat immediata que requereix l’administració local per a donar

resposta a les conseqüències de la pandèmia.

D’altra banda, els més de 8 milions d’euros del Pla d’Inversions arribaran

a tots els municipis de la comarca, a les dues entitats locals menors, El Perello i El Mareny de Barraquetes, així com a les mancomunitats

d’Albalat de la Ribera-Polinyà i de la Ribera Baixa, amb la finalitat de

millorar les infraestructures i serveis de les localitats que formen la comarca.

Amb l’aprovació d’estes dos importants iniciatives, que sumen en el

global de la província 180 milions d’euros, es pretén ajudar als

ajuntaments de manera ràpida, amb la finalitat que puguen fer front a les conseqüències de la pandèmia i incentivar la reactivació econòmica en els diferents municipis.

Coordinació entre institucions

Per part seua, els alcaldes i alcaldesses de la Ribera Baixa han exposat

al president Gaspar els diversos dubtes que alberguen sobre qüestions

d’infraestructura, serveis, impostos o ocupació, amb la finalitat de

coordinar de manera més efectiva les diferents línies de treball que es

duen a terme des dels consistoris.

Els participants en la trobada han agraït al president de la Diputació la

convocatòria de la reunió, així com les actuacions que s’han anat

realitzant des de l’inici de l’estat d’alarma, entre les quals destaca tant

l’enviament de material de protecció com la celeritat perquè els municipis

pogueren disposar de recursos econòmics per a fer front a la crisi.

Els responsables locals també han recalcat la importància que té treballar de manera conjunta i coordinada per a compartir inquietuds, dubtes i solucions a la situació sobrevinguda amb la crisi del coronavirus.