Alcàntera de Xúquer accelera el lliurament de les ajudes del ‘Pla Resistir’ i premia la resistència del seu teixit productiu

Els comerços d’Alcàntera de Xúquer han rebut una gran espenta en els seus malparats comptes durant esta passada setmana gràcies a les ajudes del ‘Pla Resistir’, fons subvencionats per la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i el propi Ajuntament d’Alcàntera, que ha treballat molt perquè els comerços de la localitat comptaren amb aquestes ajudes al més prompte possible en una època molt convulsa pels efectes de la COVID-19. El ‘Pla Resistir’ destina més de 380 milions d’euros en ingressos a empreses i autònoms que compten amb menys de 10 treballadors. En el cas d’este municipi de la Vall, la quantia fixa que ha rebut cada comerç és de 2.042,19 euros, als que s’han afegit 200 euros més per cada treballador contractat.

Per a Julio García, alcalde del municipi: “Els nostres empresaris són els que mouen una gran part de l’economia del nostre poble. Ho estan passant mal i es mereixien rebre aquesta ajuda per a normalitzar un poc els seus comptes després dels colps que han patit per la pandèmia. No volem que ningú es quede arrere”. Aquesta última idea bé l’han posada en marxa des del Consistori, ja que, gràcies al romanent d’aquesta subvenció, també han inclòs en les ajudes del pla a les perruqueries, tant de senyores com de cavallers, -una opció que molts pobles beneficiaris del Pla han rebutjat-, en considerar que estos han sigut un dels sectors més afectats per les restriccions comercials que marcaven les autoritats pels efectes de la COVID-19.