Alcàntera de Xúquer assumirà las pèrdues en l’exercici passat de totes les associacions locals

Connect on Linked in

Són temps durs i de crisis, tant social, com sanitària i econòmica en tot el país. Així i tot, moltes institucions locals continuen fent esforços titànics per a fer costat als seus veïns i fomentar el benestar del municipi. És el cas d’Alcàntera de Xúquer. El municipi de la Ribera invertirà 21.380 euros en pagar el total de les pèrdues que van registrar, durant l’exercici 2019-2020, totes les organitzacions sense ànim de lucre del municipi. En total, seran dos convenis (amb la Societat Artístico-Musical y amb l’Escola de Raspall) y quatre subvencions (Escola de frontenis, la Societat de Columbofília, l’AMPA y l’Associació de Jubilats i Pensionistes). Julio García, alcalde, ha defensat que aquesta mesura era molt necessària per a la vida cultural i activa del municipi: “És una manera que les associacions puguen rellançar-se per a exercicis posteriors. Cultura, esports, tradició… són els pilars fonamentals de les nostres arrels i des de l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer continuarem donant-los suport esprement totes les nostres possibilitats d’esforç”.