Alcàntera de Xúquer augmenta el seu personal municipal de desinfecció contra la COVID 19

L’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer ha posat en circulació les ajudes rebudes a través del programa ECOVID i EMCORP des de la Generalitat València per un valor total de 46,575 euros per enfortir el seu equip de prevenció contra el virus. El consistori ha contractat 5 persones: 3 en qualitat de netejadores, per a ampliar l’equip de neteja municipal; i 2 en qualitat de peons per a desinfectar espais públics. Aquest programa autonòmic d’ajudes se centra en ajudar a persones amb, almenys, 30 anys i que s’han vist sense treball degut a les conseqüències derivades de la pandèmia. En total, al territori valencià es destinaran quasi 30 milions d’euros per a contractar 750 persones de 525 corporacions municipals diferents.

Alcàntera ha sigut un dels pobles beneficiats. Per a l’alcalde, Julio García, aquesta ajuda és un doble impuls per al municipi: “Són un suport fonamental per a les administracions locals i el reforç dels seus serveis de prevenció, alhora que ofereixen una bona oportunitat de millora en l’ocupabilitat de treballadors i treballadors els llocs de treball dels quals s’han vist especialment afectats per la pandèmia”.