Alcàntera de Xúquer, Càrcer, Cotes i Sellent inicien les obres de la seua nova oficina de Serveis Socials comunitària

Són una necessitat i un dels pilars de l’Estat de Dret. Els Serveis Socials s’han erigit més necessaris que mai, sobretot, arran de les complicacions esdevingudes en els últims mesos pels efectes de la pandèmia. Per això, la mancomunitat formada per Alcàntera de Xúquer, Càrcer, Cotes i Sellent ha iniciat – en el seu recent reconeixement com a zona d’equip base- les obres per a situar unes noves oficines de Serveis Socials comunitàries per a aquests quatre municipis. L’habilitació de l’edifici és finançada pels plans provincials de la Diputació de València, per una quantia total de 45.000 euros, amb una durada estimada del procés de reforma de tres mesos.

Els quatre alcaldes s’han mostrat molt satisfets per l’ambició d’aquest pla que, segons comenten: “Donarà una millor assistència a tots els usuaris en un pilar fonamental com és l’atenció primària i secundària”, argumenta l’alcaldessa de Sellent, Raquel Sancho. Afigen, també, que la intenció d’aquesta mancomunitat no és una altra que treballar braç a braç per a garantir el benestar dels prop de 4.000 habitants que sumen aquestes quatre localitats: “Continuem atents a la línia de creixement i mirem el present i el futur amb gran ambició, conscients que hem d’anar afegint cada vegada més serveis a disposició dels nostres veïns”. Se segueix en la dinàmica de l’aposta pels serveis públics, com bé reflecteixen els fets. L’any 2017, aquesta mateixa Mancomunitat del Xúquer va realitzar el que, fins hui, és la major inversió en aquest pla, amb 166.360 euros, per a millorar l’atenció i lluitar contra la soledat dels majors, amb mesures com l’assistència telefònica o el servei d’‘Ajuda a domicili’.