Alcàntera de Xúquer combat l’atur agrícola estacional amb la contractació de 19 persones

Una subvenció de 31.046,50 euros del SEPE ha permés a l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer contractar durant el mes de juliol a 19 persones, que han centrat les seues tasques en la neteja i rehabilitació de camins rurals i zones verdes com el Barranc dels Pilars, punt crític després de les últimes pluges torrencials. L’objectiu d’aquesta acció és lluitar contra la desocupació eventual en les zones menys industrialitzades i amb més presència del treball rural. “Amb aquestes actuacions s’elimina la mala herba i la canya invasora per a evitar inundacions en èpoques de pluges torrencials, recuperem zones que són paratges únics del nostre municipi i es buiden barrancs i camins per a reduir el risc en cas d’incendi, propensos a produir-se sobretot en època estival”, assenyala l’alcalde Julio García.

Malgrat la satisfacció dels resultats, García ha lamentat la falta de personal per a cobrir el 100% de l’oferta completa: “Encara que estem contents perquè s’ha fet una gran faena, ens queda el sabor agredolç de no haver pogut cobrir tots els llocs oferits. Podíem arribar fins a 21 persones, però no s’ha donat el cas. No obstant això, continuarem treballant per a combatre la taxa de desocupació local. És una de les metes d’aquest equip de govern”.