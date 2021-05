Alcàntera de Xúquer contracta 19 peons agraris i un capatàs de camp per a lluitar contra la desocupació rural

Alcàntera de Xúquer ha sigut beneficiada pel Pla d’Ocupació Estatal, amb l’objectiu de lluitar contra la desocupació eventual en les zones menys industrialitzades i amb més presència del treball rural. En total, la quantitat facilitada al Consistori per aquest pla és de 31.046 euros que l’Ajuntament utilitzarà per a contractar 19 peons i un capatàs, que crearan i milloraran la infraestructura verda de diverses zones pertanyents al terme municipal d’Alcàntera de Xúquer. L’alcalde, Julio García, afirma que aquesta és una gran notícia per al municipi per partida doble: “D’una banda mantenim ordenat el nostre entorn verd. És molt necessari després d’aquests dos anys i amb l’arribada de l’estiu. Barrancs, camins rurals i altres necessiten estar nets per seguretat per a evitar qualsevol contratemps en cas d’incendi. D’altra banda, aquest pla d’ocupació és una porta oberta als nostres veïns que es troben sense treball. Una porta oberta perquè es garantisquen un complement de renda per a viure millor”.

Els treballs que es portaran a terme seran, entre d’altres, el condicionament dels marges en els camins rurals, de la zona ecològica ‘Les Penyetes’ i del barranc dels Pilars. Els treballs, al no coincidir actualment amb la campanya agrícola, començaran a partir del mes de juliol i la seua duració dependrà del temps que el grup de treballadors complisca els objectius marcats des de l’Ajuntament.