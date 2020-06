Alcàntera de Xúquer contractarà vint persones durant els mesos d’estiu gràcies

Connect on Linked in

Durant els mesos d’estiu, l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer contractarà un total de vint desocupats i inscrits en Labora a l’ocupació de peó agrícola o capatàs. En total, 19 llocs de peó i un de capatàs. Gràcies al Programa de Foment de l’Ocupació Agrària, impulsat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal, aquests vint veïns d’Alcàntera de Xúquer rebran una oportunitat laboral durant els mesos d’estiu i participaran en la campanya agrícola de neteja en una iniciativa que ha suposat una inversió per part del consistori de 31.000 euros.

“Ara més que mai cal pensar en la gent que està passant penúries econòmiques i ajudar-los en la mesura del possible. L’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer estarà amb tots ells i per això posem en marxa el SEPE agrari amb l’objectiu de pal·liar la situació econòmica d’estes persones durant els mesos d’estiu”, ha assenyalat l’alcalde de la localitat, Julio García. A més del SEPE agrari, el primer edil ha confirmat que el consistori, conscient de la situació que viuen moltes persones, afegirà a la borsa d’ocupació 10.000 euros addicionals per a la creació de llocs de treball directes per part del consistori en un còmput total de 51.000 euros destinats a pal·liar el dur cop de la pandèmia a moltes famílies de la localitat. “Els serveis socials municipals constitueixen l’estructura bàsica del sistema públic mitjançant la prestació d’una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la població, articulada a través d’actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores en un àmbit primari de caràcter universal i gratuït. Amb accions així, la localitat reforça el seu compromís social amb la gent”, ha afegit Julio García