Alcàntera de Xúquer descarta obrir la seva piscina municipal durant l’estiu per precaució

L’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer ha decidit, després de llargues setmanes de reunions, que no obrirà al públic la seua piscina municipal durant aquest estiu. La decisió té en compte les circumstàncies ocasionades pel recent brot de coronavirus al país i arriba després de les recomanacions sanitàries de la Generalitat Valenciana. Algunes de les causes que han precipitat aquesta decisió són ara el control de l’aforament, que s’hagués vist reduït en un 30% de l’aforament total, fet que impossibilita un ús exhaustiu de la instal·lació. A més, l’establiment d’un torn de bany hagués estat causa de malestar entre la població, ja que s’hauria d’haver fet de forma equitativa per a disfrutar d’una forma segura de la piscina. De fet, d’haver obert la piscina s’haurien d’haver realitzat torns de bany d’una hora i mitja, fet improbable i que hagués generat discrepàncies. Les mesures higièniques que es recomanen entre els diferents torns, així com la neteja i la desinfecció diària més exhaustiva a l’acabar cada torn, hagués retardat l’entrada dels diferents torns. I a més, cal tenir en compte que la gespa natural de la zona és un focus permanent de contagis i no s’hagués pogut fer una desinfecció completa.

Finalment, la venda d’entrades diàries suposaria un obstacle per a aquelles persones que no fan ús de el bo i s’hagués hagut de condicionar el lloc per a la venda d’entrades, indicar de manera segura el torn i l’hora d’accés i a més a la cua es hauria de guardar la distància de seguretat. “La decisió de no obrir la piscina està basada en actuar amb precaució davant el virus. La pandèmia no està al 100% controlada i les recomanacions sanitàries ens porten a tancar la piscina durant l’estiu. És una decisió dolorosa però ara mateix el benestar de les persones és el més important. Una piscina és un focus de contagi i el millor és prevenir”, ha assenyalat Julio García, alcalde de la localitat