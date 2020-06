Alcàntera de Xúquer fa un pas més en innovació i aconsegueix l’emissió de certificats digitals

Connect on Linked in

El consistori d’Alcàntera de Xúquer que dirigeix ​​Julio García ha confirmat que ampliarà els seus serveis amb l’emissió de certificats digitals en una mostra d’innovació i progrés digital.

Així ho ha confirmat el primer edil, que ha anunciat que Alcàntera de Xúquer ja és nou Punt de Registre d’Usuari de l’ACCV i, per tant, els veïns i les veïnes de la localitat podran gaudir d’aquest servei que té l’objectiu de proporcionar els mecanismes d’identificació telemàtica segura en els tràmits administratius a través d’internet, en l’àmbit dels certificats digitals i les tecnologies associades.

“A poc a poc ens anem renovant i el propòsit és seguir fent-ho adaptant-nos als nous temps. Primer va ser el telèfon, després el correu electrònic i ara Alcàntera va més enllà i introdueix el certificat digital, una nova tecnologia que està funcionant amb èxit”, ha assenyalat l’alcalde del municipi, Julio García, que a més ha insistit en que el certificat digital donarà un servei més òptim i millorat al ciutadà. El certificat digital és un document electrònic que identifica una persona amb una clau pública i li dóna l’opció de fer diferents gestions i tràmits per internet i també agilitza la realització dels mateixos sense límit d’horaris. “Aquest sistema està sent utilitzat ja en l’actualitat per administracions, col·legis professionals i universitats, en Alcàntera no volem quedar-nos enrere i com sempre, aquest consistori té l’objectiu d’apropar les noves tecnologies als nostres ciutadans perquè puguen fer ús de elles”, ha assenyalat García.